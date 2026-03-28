Guía útil del autobús en Linares: paradas alternativas y horarios especiales para estos días

El Ayuntamiento de Linares ha diseñado un dispositivo especial de transporte público para garantizar la fluidez y accesibilidad durante la inminente Semana Santa. En el marco del Plan de Movilidad y Tráfico, el servicio de autobuses urbanos experimentará importantes ajustes estructurales y horarios, orientados a facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los puntos de mayor interés cofrade y evitar el colapso del centro urbano.
Una de las principales novedades afecta a las paradas situadas en el entorno de la Carrera Oficial, que quedarán inhabilitadas para permitir el paso de las hermandades. Como alternativa, se han habilitado puntos de embarque y desembarque estratégicos en la calle Julio Burell (en su confluencia con la calle Argüelles) y en la calle Bailén. Asimismo, el consistorio ha anunciado un refuerzo de vehículos en aquellas líneas que conectan los barrios con las zonas de mayor afluencia, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y fomentar el uso del transporte colectivo frente al vehículo privado.
Respecto a los horarios, se establece un servicio especial de 18:00 a 01:00 horas durante toda la Semana Santa, garantizando el regreso a los hogares tras las últimas procesiones de la jornada. De manera excepcional, el Jueves Santo y el Viernes Santo contarán con servicios adicionales reforzados para cubrir la demanda de las franjas horarias de madrugada y los momentos de máxima concentración de personas en la vía pública.
Además recuerda que puedes descargarte ya la aplicación Yurni para saber en tiempo real la ubicación de los autobuses.