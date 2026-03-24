VÍDEO | Adiós a las esperas en la parada: Linares lanza una aplicación móvil para seguir las líneas de bus al minuto

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El transporte urbano de Linares se sitúa a la vanguardia de la digitalización con el lanzamiento de ‘Yurni’, una nueva aplicación móvil diseñada para transformar la experiencia de los usuarios del autobús. El concejal de Hacienda, José Luis Roldán, junto al gerente de Transportes Urbanos de Linares y director territorial del Grupo Ruiz, Enrique Barragán, han presentado esta herramienta que permite, por primera vez, realizar un seguimiento exhaustivo y en tiempo real de toda la flota municipal.

Ya disponible para su descarga, ‘Yurni’ nace con la vocación de devolver el control del tiempo a los ciudadanos. A través de una interfaz sencilla y accesible, la app permite buscar destinos específicos, planificar la ruta más eficiente según las necesidades de cada momento y, fundamentalmente, conocer con exactitud la ubicación de los vehículos y su hora de llegada a cada parada. Esta funcionalidad elimina la incertidumbre de la espera, integrando el transporte público de manera más fluida en la rutina diaria de los linarenses.

Más allá de la información inmediata, Roldán ha adelantado que la aplicación seguirá creciendo en servicios, incorporando en breve la posibilidad de renovar los abonos de transporte de forma telemática. Con este paso, el Ayuntamiento de Linares y el Grupo Ruiz no solo apuestan por la comodidad del viajero, sino que refuerzan su compromiso con una movilidad sostenible y eficiente, utilizando la tecnología para incentivar el uso del autobús como la opción preferente para desplazarse por la ciudad.

En el siguiente vídeo puedes ver la explicación por parte del gerente de Transportes Urbanos de Linares y director territorial del Grupo Ruiz del funcionamiento de la aplicación.

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