Luto en el periodismo de Linares por el fallecimiento de Jaime Poyatos Ayala

El periodismo de Linares se ha encontrado hoy con un vacío difícil de llenar. La repentina noticia del fallecimiento de Jaime Poyatos Ayala, compañero en activo de la casa 7TV Linares – Vivir Linares, ha dejado una huella de profundo dolor y consternación entre quienes compartieron con él redacciones, ruedas de prensa y el pulso diario de la actualidad local.
Jaime no era solo un redactor; era una presencia constante en la vida pública de la ciudad, siempre dispuesto a narrar la realidad de sus vecinos con la cercanía que solo poseen quienes aman profundamente su oficio. Su partida deja huérfanas las jornadas de cobertura informativa en las calles de Linares, donde su profesionalidad y su carácter afable lo convirtieron en una figura respetada tanto por sus colegas de profesión como por los ciudadanos a los que servía con su trabajo.
Más allá de su labor periodística, su vida estuvo marcada por un compromiso inquebrantable con las tradiciones de su tierra. Persona muy impactada y respetada en el ámbito cofrade linarense, Jaime fue una de las voces más autorizadas para ensalzar el sentimiento de nuestra fe. Ese amor por sus raíces alcanzó su momento más recordado cuando fue designado como Pregonero Oficial de la Semana Santa de Linares en el año 2012, una cita en la que demostró su maestría con la palabra y su devoción más sincera. Su fe encontraba su hogar más cercano como hermano de la Hermandad de la Expiración, donde su compromiso y cariño por sus titulares eran de sobra conocidos por toda la comunidad religiosa de la ciudad.
Desde que se conociera la noticia, numerosas entidades de la ciudad y compañeros de profesión de diversos medios de comunicación han querido manifestar su consternación. Las redes sociales se han visto inundadas de mensajes de afecto y palabras de admiración hacia este gran profesional, reflejando el inmenso cariño que sembró a lo largo de su trayectoria. Es unánime el reconocimiento a su buen hacer y a esa calidad humana que trascendía la pantalla y el papel.
Para todos aquellos que deseen rendirle un último tributo y acompañar a sus allegados en estos difíciles momentos, se ha informado de que la misa funeral en su memoria tendrá lugar este miércoles, 18 de marzo. El oficio religioso se celebrará a las cuatro y media de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Francisco.
En estos momentos de duelo, el respeto y el cariño se extienden hacia sus familiares y amigos, así como a todo el equipo de 7TV Linares, que pierde no solo a un activo valioso , sino a un compañero cuya ausencia se sentirá en cada emisión y en cada rincón de la ciudad que tanto se esforzó por retratar.