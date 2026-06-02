El linarense José Antonio González ‘Aouita’ firma la mejor marca española del año en su clase T44

La localidad vizcaína de Basauri ha albergado la XVIII Edición del Meeting Internacional Paralímpico de Basauri, una cita perteneciente al calendario oficial de la World ParaAthletics que ha reunido a más de 250 atletas procedentes de 12 países. En este exigente escenario internacional, el atleta paralímpico linarense José Antonio González ‘Aouita’ ha cosechado un brillante primer puesto en la prueba de los 200 metros dentro de su clase funcional (T44). Aouita firmó la mejor marca española del año y su récord personal en esta distancia al detener el crono en 31″:16, en una resolución tan ajustada que obligó a dictaminar el ganador a través de la foto-finish tras lanzarse el jiennense sobre la línea de meta.
La victoria del corredor linarense cobra un doble valor debido a que los 200 metros no constituyen su prueba habitual, si bien es la distancia que la World ParaAthletics contempla de forma oficial para su categoría de competición. El podio de la prueba lo completaron Juan Carlos Llata Alonso (Acde Cantabria) en segunda posición con un tiempo de 31″:20, y Daniel Muñoz Carrasco (Navarra), tercero con un registro de 32″:69. A sus 54 años de edad —coincidiendo con la celebración de sus 40 años de trayectoria en la carrera deportiva—, Aouita exhibió un excelente estado de forma compitiendo en la categoría absoluta frente a velocistas notablemente más jóvenes, lo que le valió ser considerado formalmente como la leyenda y el atleta más longevo de todo el Meeting.
La jornada, organizada por la Asociación de Comerciantes de Basauri, deparó también un reconocimiento institucional de calado para el deportista de Linares. Aouita fue condecorado con el Txipi de Honor como homenaje a sus 10 años de fidelidad y permanencia en las filas del Club Atletismo Paralímpico Javi Conde, entidad a la que pertenece y que aprovechó el marco de la competición para celebrar su 30º aniversario. La representación de la provincia se completó con la actuación de Ángel Marín Galera (clase T46), atleta natural de Barcelona pero afincado en Baeza, quien obtuvo una meritoria cuarta plaza en la final de los 800 metros lisos con una marca de 2′:32″.
El Meeting internacional, que contó con delegaciones de potencial mundial como Perú, Colombia, Portugal, Marruecos, Francia, Rumanía o Brasil, se significó por un altísimo nivel técnico en el que se pulverizaron múltiples plusmarcas. Entre los logros internacionales destacaron el récord de Europa en lanzamiento de peso F45 fijado por la rumana Mariora Estanescus (9,73 metros) y el récord de América en longitud T38 de la colombiana Angie Nicoll Megia Morales. En el apartado de récords de España, la cita presenció las nuevas marcas nacionales de Mikel García Aguirrezabal en 800 metros T21 (2′:47″85), de la corredora Rocío Ríos en 1500 metros T37 (5′:59″00) y del atleta local Ibai Altuna, quien rebajó el récord estatal de los 200 metros en clase funcional T36 dejándolo en 24″:26.