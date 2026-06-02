¿Cómo combaten las enfermeras escolares y los psicólogos municipales el estrés de la Selectividad en Linares?

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha puesto en marcha durante los días 2, 3 y 4 de junio una iniciativa de acompañamiento emocional y asistencia sanitaria dirigida al alumnado que se presenta a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el Campus Científico-Tecnológico de Linares.
La actuación, desarrollada conjuntamente por el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén y el Ayuntamiento de Linares, a través de las Concejalías de Educación y de Infancia, Familia y Discapacidad, en colaboración con la Universidad de Jaén, ha contado con la participación de enfermeras referentes de centros educativos y psicólogos municipales que han ofrecido apoyo directo a los estudiantes en unas jornadas marcadas por la presión académica y el estrés emocional.
La iniciativa forma parte del trabajo que las enfermeras referentes escolares vienen desarrollando desde hace meses en los institutos de la localidad, donde han realizado sesiones grupales, mesas informativas y actividades de promoción de hábitos saludables orientadas al bienestar emocional del alumnado de segundo de Bachillerato.
La coordinadora de las enfermeras referentes de centros educativos del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, María Ángeles Luque, ha destacado que “las pruebas de acceso a la universidad generan una elevada carga emocional en muchos jóvenes y consideramos fundamental que puedan sentirse acompañados y apoyados también desde el ámbito sanitario”.
En este sentido, ha explicado que “el hecho de que las enfermeras seamos profesionales conocidas por las sesiones que hacemos en sus centros educativos favorece que los estudiantes se acerquen con confianza cuando necesitan ayuda o simplemente apoyo emocional”.
Durante las jornadas de la PAU, el dispositivo ha contado con enfermeras referentes escolares del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén y dos psicólogos aportados por el Ayuntamiento de Linares, que han trabajado de forma coordinada para atender posibles crisis de ansiedad, episodios de estrés agudo o cualquier situación que haya requerido intervención sanitaria o psicológica inmediata.
Asimismo, el Ayuntamiento de Linares ha contribuido a esta iniciativa mediante la participación de profesionales de Psicología y la dotación de agua y fruta para el alumnado, promoviendo hábitos saludables de alimentación e hidratación durante unos días especialmente exigentes a nivel físico y emocional.
María Ángeles Luque ha subrayado también que “esta experiencia pone de manifiesto la importancia de trabajar coordinadamente entre salud, educación y administración local para dar respuesta a las necesidades reales de los jóvenes”.
¿Cómo combaten las enfermeras escolares y los psicólogos municipales el estrés de la Selectividad en Linares?
El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha puesto en marcha durante los días 2, 3 y 4 de junio una iniciativa de acompañamiento emocional y asistencia sanitaria dirigida al alumnado que se presenta a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el Campus Científico-Tecnológico de Linares.