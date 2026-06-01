Un total de 3.508 estudiantes se han matriculado en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Jaén, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en la provincia de Jaén, en las ocho sedes habilitadas para su desarrollo en Jaén, Úbeda, Linares y Alcalá la Real. De estos, un total de 3.055 estudiantes realizarán la Fase de Acceso y Admisión y los restantes sólo la Fase de Admisión.
Estas pruebas, que se realizan de manera simultánea en las ocho provincias andaluzas, permiten por una parte el acceso a las universidades españolas, y por otra, obtener una mejora en las calificaciones que ayuden a los estudiantes en los procesos de selección de los estudios universitarios.
La distribución de alumnado entre las cuatro localidades en las que se llevarán a cabo las pruebas es la siguiente: en Jaén, 1.931 estudiantes en la Fase de Acceso y Admisión y 295 Admisión en las tres sedes habilitadas en el Aulario Flores de Lemus (B4) del Campus Las Lagunillas; en Úbeda, 614 estudiantes en la Fase de Acceso y 61 en admisión en las 2 sedes establecidas en el Centro de Profesorado SAFA; en Linares, 777 estudiantes en la Fase de Acceso y 82 en Admisión en las dos sedes ubicadas en el Campus Científico-Tecnológico; en Alcalá la Real, 186 estudiantes en la Fase de Acceso y 15 en Admisión en la sede ubicada en el IES Alfonso XI.
La matriculación ha estado abierta desde el 11 al 26 de mayo, realizándose todos los procesos de forma telemática. Asimismo, todos los centros de Educación Secundaria y Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) conocen la asignación de sus centros en las localidades donde se distribuyen las ocho sedes establecidas.
El tribunal único que se encargará del desarrollo y evaluación de las pruebas estará formado por 255 personas, entre profesorado universitario y de Bachillerato que se encargará de las labores de vigilancia y corrección de exámenes, vocales de centro, miembros de la comisión coordinadora universitaria y Personal Técnico de Gestión y Administración de Servicios de la UJA.
La Fase de Acceso, que se realiza los días 2 y 3 de junio, consta de 4 exámenes, 3 de los cuales se realizan el martes y otro el miércoles, mientras que para la Fase de Admisión cada estudiante puede elegir un máximo de 4 asignaturas. La Fase de Acceso es obligatoria para el alumnado procedente de Bachillerato, mientras que a la Fase de Admisión pueden presentarse alumnado procedente de ciclos formativos o personas que deseen mejorar su nota, respecto a la obtenida en cursos anteriores.
Horario y entrega de calificaciones
Aunque el primer examen comenzará el martes 2 de junio a las 8:30 horas, todos los estudiantes deberán estar sentados en sus puestos media hora antes, a las 8 de la mañana, por lo que están convocados a las 7:30. Al igual que el pasado año, desde la Universidad de Jaén se recomienda la asistencia a la sede correspondiente con antelación.
La entrega de calificaciones será el 11 de junio a las 10 de la mañana. Ese mismo día comenzará el plazo para solicitar la preinscripción para el ingreso en las universidades andaluzas, que permanecerá abierto hasta el 22 de junio. Por otro lado, la fase extraordinaria se llevará a cabo los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, y las calificaciones se publicarán el 10 de julio, abriéndose un nuevo plazo de preinscripción.
Hay que recordar que la calificación de la Fase de Acceso se obtiene ponderando entre la nota media de Bachillerato (60%) y la nota media de las 4 asignaturas de Acceso: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España o de la Filosofía, idioma (Inglés, francés, alemán, italiano o portugués) y la asignatura específica de modalidad, que varía según el Bachillerato.
Así, en la modalidad de Arte, se podrá escoger entre Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Artes Escénicas II; Ciencias y Tecnología, entre Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales; los de la especialidad de Ciencias Sociales y Humanidades, elegirán entre Latín o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, y los del Bachillerato general tendrán que examinarse de Ciencias Generales. La nota media de las 4 asignaturas pondera con el 40% en la calificación final de Acceso. Hay que tener en cuenta que, para poder hacer media, la nota media de esos 4 exámenes ha de ser mayor o igual de 4, y que para superar la prueba la nota media ponderada ha de ser mayor o igual que 5. En la Fase de Acceso, 1.394 estudiantes han optado por Historia de España y el resto por Historia de la Filosofía, mientras que en idiomas, 2.886 han optado por Inglés.
En cuanto a las asignaturas para la Fase de Admisión (para la que también puede usarse la obtenida en la materia específica de modalidad de la Fase de Acceso), el calendario es el siguiente: día 4 de junio, Análisis Musical II, Dibujo Artístico I, Latín I, Matemáticas II y Ciencias Generales (8:30); Artes Escénicas II, Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales II, Griego II y Dibujo técnico Aplicado a las artes plásticas y el Diseño (11:00) y a las 13:30, Coro y Técnica Vocal II, Movimientos Culturales y Artísticos, Física y Empresa y Diseño de Modelos de Negocio; día 5 de junio, Historia de la Música y de la Danza, Diseño, Dibujo Técnico II, Geografía y Biología (8:30); Lengua Extranjera (fase de admisión), Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Literatura Dramática y Química (11:00) y a las 13:30, Historia del Arte, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería II y Fundamentos Artísticos.
La ponderación de las asignaturas para los diferentes grados puede consultarse en Parámetros de ponderación 2024_2025_DUA.pdf (juntadeandalucia.es). Este curso, las ponderaciones coinciden con las del año pasado, pero a partir del curso que viene sufrirán leves modificaciones.
En caso en que la persona quiera examinarse de dos asignaturas en la misma franja horaria, una de ellas (la que aparece en primer lugar) se hará en esa franja y la otra el jueves por la tarde, en un horario que se comunicará oportunamente. Para que una asignatura pondere es preciso haber obtenido un 5 o más y la ponderación viene indicada por el coeficiente: 0 (no pondera), 0.1 (la nota global aumenta un 10% de la calificación obtenida) o 0.2 (el aumento es del 20%). Además, es importante tener en cuenta que esas ponderaciones son válidas en toda Andalucía, pero pueden variar para el acceso a universidades fuera del territorio andaluz.
Barridos selectivos para la detección de dispositivos no autorizados
Este año, y tal como se aprobó en la Comisión Interuniversitaria de Andalucía, en las pruebas de acceso a la Universidad se realizarán barridos selectivos para la detección de dispositivos no autorizados durante la PAU. La medida, determinada en coordinación con el Gobierno regional andaluz, contempla la introducción de detectores en diferentes sedes y momentos de la Prueba de Acceso a la Universidad. con el fin de preservar la igualdad de oportunidades y la equidad en el proceso.
Desde el Distrito Único Andaluz se recuerda que el empleo de los correspondientes detectores se realizará de acuerdo con las pautas recogidas en el documento Normativa y Organización. Prueba de Acceso a la Universidad y Pruebas de Admisión de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para el curso 25/26.
En este sentido, se recuerda que la normativa de la PAU en Andalucía prohíbe la utilización o tenencia de teléfonos móviles, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, audífonos inteligentes, relojes electrónicos u otros elementos análogos salvo prescripción médica. También se prohíbe el uso de relojes analógicos dentro del aula. En cada momento, la hora se proyectará en el aula en sitio que sea visible para todo el estudiantado.
Un total de 3.508 estudiantes se han matriculado en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Jaén
Un total de 3.508 estudiantes se han matriculado en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Jaén, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en la provincia de Jaén, en las ocho sedes habilitadas para su desarrollo en Jaén, Úbeda, Linares y Alcalá la Real. De estos, un total de 3.055 estudiantes realizarán la Fase de Acceso y Admisión y los restantes sólo la Fase de Admisión.