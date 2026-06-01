Solistas del Ballet de la Ópera de París en el Festival de Úbeda

El 38 Festival Internacional de Música y Danza ‘Ciudad de Úbeda’ vivió el sábado otro de sus grandes momentos con la actuación de los solistas del Ballet de la Ópera de París, una de las formaciones más importantes a nivel internacional que ha pisado algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo. Se trató de un espectáculo de primer nivel en el que nueve solistas, con algunos músicos en directo para momentos puntuales, hicieron un recorrido por grandes momentos de la danza universal.
Como ya ocurrió la semana anterior con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia junto a Carmen Linares, la velada se desarrolló además en la monumental plaza Vázquez de Molina, considerada una de las más bonitas de España por concentrar numerosos edificios renacentistas, buque insignia de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad, lo cual fue un aliciente más y multiplicó la belleza y peculiaridad de la propuesta.
Resultó así todo un lujo ver a los bailarines ante la impresionante fachada del Palacio de las Cadenas, con la Sacra Capilla del Salvador a un lado y la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares en el otro extremo, entre otros muchos monumentos. Para ello hubo que acotar por unas horas el espacio urbano y hacer un enorme esfuerzo en lo que se refiere a los preparativos, pues siempre supone un reto trasladar un espectáculo de esta envergadura a un lugar abierto, con todo lo que implica de infraestructuras. Mereció la pena, pues la experiencia para el público fue mucho más allá de lo artístico.
La gala ‘Grandes estrellas de la danza’ supuso una ocasión única para disfrutar en Úbeda del talento, la elegancia y la emoción de bailarines de primer nivel internacional, que aportaron al Festival toda la magia y excelencia de la gran escuela francesa de ballet. Entre las obras que el público pudo saborear se encontraron ‘Diana y Acteón’, ‘Giselle’, ‘Arepo’, ‘Appointed rounds’, ‘Palindrome presque parfait’, ‘Camille’, ‘Aunis’ o ‘El corsario’, conformando una gala extraordinaria que se convirtió en una de las noches memorables de esta 38 edición.
Orquesta Ciudad de Granada
Pero esta tercera semana del ciclo musical fue mucho más allá. Y es que el jueves, el auditorio del centro cultural Hospital de Santiago acogió un concierto especial que estuvo protagonizado por la Orquesta Ciudad de Granada, amiga y habitual del Festival de Úbeda, que volvió a reunir a un numeroso público deseoso de vivir la experiencia de escuchar en directo una formación de la calidad que atesora.
La cita tuvo un componente extraordinario, ya que la orquesta estuvo dirigida por Lucas Macías, también conocido en la cita ubetense, y contó con la participación de la violinista Francesca Dego, una de las grandes intérpretes internacionales del momento. Con música de Barber (‘Concierto para violín op. 14’) y Dvořák (‘Sinfonía número 9 en mi menor, op. 95, B 178’), el recital propuso un apasionante viaje sonoro hacia el Nuevo Mundo que cubrió las espectativas de todos los presentes.
Dúo Icarus
El Festival enfatizó así que su 38 edición está especialmente dedicada a las grandes orquestas. Aunque reserva igualmente momentos para la música de cámara y los grandes solistas, como se pudo comprobar un día antes, el miércoles, en el Palacio Vela de los Cobos, donde prosiguió el ciclo Música y Patrimonio que patrocina la Fundación Caja Rural de Jaén y que anda visitando rincones especiales de Úbeda, logrando momentos íntimos, coquetos y llenos de belleza, donde el lugar y la propuesta artística están pensados para alcanzar experiencias únicas.
En concreto, actuó el Dúo Icarus formado por Alberto Plaza (guitarra) y Alfonso Padilla (saxofones), en una velada íntima, elegante y llena de sensibilidad. El programa incluyó obras de Jacques Ibert, Santiago Báez Cervantes, Isaac Albéniz, Laura Vega, Astor Piazzolla, Ramón Humet o Manuel de Falla. Música, emoción y patrimonio volvieron a darse la mano.
Zhiquan Wang
Respecto al viernes, llegó otra de las grandes citas de esta 38 edición gracias a Zhiquan Wang, ganador del prestigioso Concurso Internacional Premio Jaén de Piano 2025, reconocimiento que confirmó su virtuosismo y una profundidad artística que conecta directamente con el público. En el auditorio del Hospital de Santiago sonaron obras de Beethoven, Medtner, Balákirev, Granados, Rachmáninov y Ravel.
El Festival
El Festival de Úbeda tiene como instituciones rectoras al Ayuntamiento de Úbeda, la Diputación de Jaén y su marca ‘Jaén, paraíso interior’, la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Está organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Música, cuenta con la colaboración de la UNED, Artmusic y la Joaquín Achúcarro Foundation, y recibe el apoyo de una treintena de patrocinadores y colaboradores, a los que hay que añadir otro amplio apartado de Amigos del Festival.