¡El Tecnigen Linares es de Superdivisión!: Épico ascenso tras una batalla de infarto en el Huarte

El Real Club Tenis de Mesa Linares ha sellado un fin de semana de emociones encontradas, coronado por el regreso por la puerta grande del Tecnigen Linares a la Superdivisión Masculina, la máxima categoría nacional. Un año después de perder su plaza en la élite, el conjunto jiennense ha certificado el ansiado ascenso ante su público en el Pabellón Huarte de San Juan, emulando la gesta que ya consiguiera en estas mismas instalaciones hace dos temporadas tras liderar con solvencia el grupo 3 de la División de Honor. La cruz de la jornada la ha firmado el primer filial, que se ha quedado a un solo punto de dar el salto a la División de Honor.
La fase de ascenso en Linares arrancó de manera inmejorable durante la jornada del sábado, cuando los locales se deshicieron consecutivamente del Oroso TM gallego por un claro 4-1 y del Girbau Vic por un rotundo 4-0. El domingo aguardaba la gran final frente al Fuencarral TM, un choque de alta tensión que se inauguró con el triunfo de Carlos Caballero ante Marlon López por 3-1 (11-6, 11-9, 10-12, 11-7). Pese al empate inmediato de los madrileños tras vencer Carlos Vedriel a Israel Rodríguez por 3-0, Piotr Chodorski volvió a adelantar al cuadro minero en un agónico tercer individual frente a Darío Salcedo que se estiró hasta el quinto set (13-11, 11-7, 8-11, 5-11, 11-4).
La alternancia en el marcador se estiró hasta las últimas consecuencias. Carlos Vedriel firmó su segunda victoria de la mañana al remontarle un 2-0 adverso a Caballero (11-8, 11-3, 9-11, 9-11, 5-11), estableciendo el 2-2 global. Nuevamente, Chodorski —el jugador más destacado del encuentro— puso el 3-2 provisional al batir a López por 3-1, pero Darío Salcedo forzó el duelo decisivo tras derrotar a Israel Rodríguez por un inapelable 3-0. En el dramático partido de dobles, la dupla local integrada por Caballero y Chodorski tiró de castigo y carácter frente a Vedriel y Salcedo; tras anotarse el primer set (14-12) y ceder el segundo (5-11), los linarenses amarraron la gloria en los dos últimos parciales (11-9 y 11-8) para certificar el 4-3 definitivo en el global ante una grada que exhibió un comportamiento ejemplar y un absoluto señorío con la expedición visitante.
La nota amarga del fin de semana se vivió a kilómetros de distancia, en San Sebastián de los Reyes. El primer filial del Tecnigen Linares rozó la hazaña el sábado por la tarde tras superar la eliminatoria matinal, pero cayó derrotado con crueldad en el dobles definitivo (4-3). El varapalo anímico pasó factura el domingo en la repesca, donde la escuadra no pudo materializar el ascenso a División de Honor. Este resultado frena en seco el ascenso automático a Primera División que el equipo de Segunda División se había ganado con derecho propio en la pista como campeón de grupo, puesto que la normativa impide que coincidan filiales en los mismos escalafones. La entidad se mantiene ahora a la expectativa de posibles renuncias o reajustes administrativos por parte de la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM), aunque las probabilidades son muy bajas. Mientras tanto, la plantilla del primer equipo ya prepara las maletas para acudir a las recepciones oficiales de las autoridades locales y provinciales para celebrar el retorno a la primera línea nacional.