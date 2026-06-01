El Ayuntamiento invierte en ocho nuevos vehículos: ¿Qué departamentos municipales estrenan equipamiento?

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El Ayuntamiento de Linares ha renovado la flota de vehículos destinados a la sección de Infraestructuras Urbanas, que engloba los departamentos de Obras, Parques y Jardines y Servicio Eléctrico. Así, se han adquirido un furgón con plataforma elevadora y otro con caja abierta, además de seis vehículos mixtos.

La alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por el concejal-delegado de Obras, Michel Rentero, ha visitado una de las dependencias municipales en las que se encuentran estos vehículos. La dirigente ha destacado “la apuesta realizada para dotar de más y mejores recursos a este departamento, con el fin último de prestar un mejor servicio a los vecinos”.

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