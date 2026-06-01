Adiós al bochorno en las compras: El Ayuntamiento estrena la renovación térmica más esperada del mercado

El Ayuntamiento de Linares ha finalizado la obra de la climatización del Mercado de Abastos, una actuación que ha permitido la instalación de un sistema de climatización adiabática con el objetivo de mejorar las condiciones de confort tanto para los comerciantes como para los consumidores que diariamente utilizan estas instalaciones municipales. La alcaldesa, Auxi del Olmo, acompañada por el concejal-delegado de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás, ha realizado una visita al Mercado para comprobar el resultado de esta actuación tan necesaria.
Gracias a esta intervención, el Mercado de Abastos de Linares cuenta con un ambiente más fresco y agradable con vistas a los meses de mayor calor, favoreciendo así una experiencia de compra más cómoda y atractiva para los ciudadanos. La climatización adiabática, además de ser una solución eficiente y respetuosa con el medio ambiente, contribuye a mantener unas condiciones adecuadas en un espacio que constituye uno de los principales referentes del comercio local de la ciudad.
“Desde el equipo de Gobierno reafirmamos nuestro compromiso con la modernización y mejora continua del Mercado de Abastos, apostando por convertirlo en un espacio cada vez más atractivo, funcional y adaptado a las necesidades actuales de comerciantes y usuarios. Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de revitalización del comercio de proximidad, fortaleciendo el papel del Mercado de Abastos como centro neurálgico de la actividad comercial y social de Linares”, ha señalado la alcaldesa.
Por su parte, el concejal de Salud y Consumo ha destacado que “seguimos trabajando para dotar al Mercado de Abastos de mejores infraestructuras y servicios, convencidos de que es un elemento fundamental para la dinamización económica de Linares y para el apoyo al comercio local y de proximidad”.