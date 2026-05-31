¿Sabías que el galardonado largometraje grabado en nuestra provincia ya se puede ver en toda España?

Después de su exitoso paso por los cines, de exhibirse en casi una veintena de ciudades y municipios y de haber conseguido varios galardones, la película ‘La sombra del quebrantahuesos’ da el salto ahora a la pequeña pantalla, en concreto a la plataforma Prime Video. De esta forma, este largometraje dirigido por Luisje Moyano podrá ser visto a partir de ahora por telespectadores de todo el territorio nacional.
Esta cinta, rodada en diferentes localizaciones del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas jiennense y en los municipios de Hornos de Segura, Segura de la Sierra, Orcera y Beas de Segura, está producida por TANE Producciones, formada por el propio Luisje Moyano y el fotógrafo malagueño Emilio Schargorodsky, que ha sido la encargada de materializar este proyecto que ya ha cosechado varios galardones, como el de mejor película en los Premios Oriana de Barcelona o el de mejor producción jiennense en el Festival de Cine no Visto de Linares.
Además de estas distinciones, ‘La sombra del quebrantahuesos’ ha tenido una muy buena acogida entre el público que ha asistido a las diferentes proyecciones realizadas. En total, cerca de 1.800 personas han visto esta cinta que se ha exhibido en cines de Jaén capital, Linares, Barcelona, Lugo y Málaga y localidades jiennenses como Orcera, Castillo de Locubín, Beas de Segura, Martos, Torredelcampo, Alcaudete, Baeza, Villacarrillo, Canena, Torredonjimeno, Mengíbar, Navas de San Juan, Castellar y Cazorla. Próximamente está previsto que también se proyecte en los cines Artistic Metropol de Madrid.
El músico y actor Carlos Ann es el principal protagonista de este largometraje, en el que también participan los intérpretes Aníbal Soto, Ana Loig, Rafa Castillo-Romero, Ana Galán, Manuel Salas, Miguel Pancorbo, Gabi Ruiz, José Varela, Pedro Jiménez-Vallejo y Luna Martínez. Este elenco se encargó de dar vida a los personajes más importantes de este ‘thriller’, que se rodó durante tres semanas de junio de 2023 y cuyo guion firma también Luisje Moyano junto al periodista y escritor Juande Valverde, que es el autor de la novela corta en la que está basada esta película, que lleva por título “La memoria del agua” y con la que obtuvo el XV Premio de Literatura para Autores Noveles de la Diputación de Jaén.
Esta obra literaria, junto al guion de la película, diferentes imágenes del rodaje y también anécdotas del mismo, se han reunido en un libro publicado con motivo de la realización de esta película que lleva por título “La memoria de la sombra” y que se puede adquirir en la editorial Angels Fortune (https://www.angelsfortuneditions.com/libro/la-memoria-de-la-sombra_189575/).
El estreno de este filme en la pequeña pantalla llega de la mano de dos distribuidoras: Abismo Caracol y CityBlue Films, que han unido sus fuerzas con Tane Producciones para que esta película pueda llegar a mucho más público. Patrocinada por la Diputación de Jaén y los cuatro ayuntamientos de los municipios donde se grabó esta historia (Segura de la Sierra, Hornos de Segura, Orcera y Beas de Segura), este largometraje cuenta también con espónsor privados como el AOVE Fuenroble by Potosí 10, el Restaurante Malak, la IGP Cordero Segureño, Grupo Ávolo, Agua Sierra Cazorla, Gráficas La Paz, ASEPROJ o Aora Comunicación.
Este largometraje fue el segundo, cronológicamente hablando, dirigido por Moyano, que a lo largo de su dilatada trayectoria cinematográfica ha rodado «La ama»; «Camino negro», un filme protagonizado por Arantxa del Sol y Cuca Escribano que también se puede ver en Prime Video; «En casa de muñecas», el capítulo piloto de la serie «La cuarta bestia»; y también los documentales «Féminas» y «Las aldeas perdidas», además de numerosos y premiados cortometrajes. Su última producción cinematográfica ha sido «Mandylion», rodada también en la provincia jiennense y que está en proceso de montaje.
Sinopsis ‘La sombra del quebrantahuesos’. La aparición de unos restos humanos en una cueva de la pequeña población de Segura lleva al periodista Álvaro Noguera a desplazarse hasta esta localidad en busca de respuestas sobre este hallazgo. Durante este viaje profesional, que también es personal porque sus padres nacieron en este municipio del que se marcharon misteriosamente antes del nacimiento de Álvaro, el protagonista comienza a vivir un prometedor romance a la par que intenta desvelar un secreto que los vecinos de Segura llevan ocultando celosamente desde hace más de tres décadas.