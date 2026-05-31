La 8ª edición de INSIDE UJA echa el cierre tras movilizar a 485 emprendedores de toda la provincia

Tres han sido las propuestas emprendedoras ganadoras de la 3ª fase del programa INSIDE UJA 2025/2026, reconocidas por el jurado, y tras el panel de expertos, por su planificación estratégica, viabilidad de su ejecución y su proyección en el territorio.
Se trata de ‘ARRAIGO-RED’, de Jesús Zapata. Un sistema SaaS para municipios que dinamiza recursos infrautilizados mediante consultoría, formación y programas de atracción de nuevos pobladores en comarcas afectadas por la despoblación. ‘Olivar Nexo 4.0’, de Pablo Pérez. La democratización de la tecnología de precisión para minifundios mediante sensores IoT compartidos y técnicos locales, optimizando recursos como agua y fertilizantes de forma asequible. ‘Pyxis Pharmakon’, de Ana Hueso. Una Infraestructura de soporte vital y asistencia tecnológica diseñada para mitigar la crisis sociosanitaria del envejecimiento y el alzhéimer en la provincia de Jaén. Cada uno ha obtenido un premio de 1.200 euros.
En total han sido nueve los proyectos finalistas, cuyos promotores han presentado y defendido las propuestas de Desarrollo Empresarial en el acto ha puesto fin a la 8ª edición de este programa de emprendimiento, en el que han participado un total de 485 promotores en todas sus fases, así como los 17 profesores y profesoras, de distintas áreas de conocimiento de la UJA, que se han involucrado promoviendo la participación de su alumnado en las distintas fases de INSIDE UJA.
En el acto de defensa de las propuestas de desarrollo empresarial de las soluciones ideales ganadoras de la segunda fase del programa, han intervenido como miembros del jurado: la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la UJA, Mª. Teresa Pérez Giménez; la directora del Secretariado de Empleabilidad, Emprendimiento y Programa Alumni, Mª Rosa Vallecillo; el jefe de Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante, Fernando Valverde; el representante de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT Jaén), José Sánchez, y la técnico de Empleabilidad y Emprendimiento de la UJA, Trinidad Ortega. Asimismo el panel de expertos ha estado compuesto por: Inés Marín, gerente de AJE; Mercedes Valenzuela, secretaria de la Fundación Fulgencio Meseguer; Ana Belén Segarra, vicedecana de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Experimentales; Jesús Camacho, vicedecanato de Fin de Estudios, Empleabilidad y Emprendimiento de la Facultad de Humanidades y Ciencias de La Educación; Ana Belén López, secretaría académica de la EPS de Linares; y Pedro Jacinto Castro, subdirector de Prácticas de Empresa y Empleabilidad de la EPS de Jaén.
Durante la entrega de premios, la directora del Secretariado de Empleabilidad, Emprendimiento y Programa Alumni ha resaltado que, pese a que sólo tres han sido los ganadores de esta tercera fase de INSIDE UJA, para la Universidad será todo un éxito que los nueve emprendedores puedan colaborar y formar equipos interdisciplinares para construir tejido empresarial en la provincia de Jaén.
Resto de propuestas
Junto a las propuestas ganadoras, las seis restantes han recibido el diploma de finalistas. Se trata de los siguientes desarrollos empresariales:
PuebloVivo (José A. Gómez). Una plataforma de gobernanza inteligente que conecta talento con pymes rurales, facilitando el relevo generacional y la integración permanente mediante algoritmos de afinidad biográfica.
ARRAIGO-RED (Ana M. Gómez). La gestión activa del traspaso de negocios rurales viables para emprendedores, profesionalizando el relevo generacional mediante acompañamiento técnico y redes de bienvenida institucional.
Olivar Nexo 4.0 (Francisco Jiménez). Un modelo colaborativo de digitalización integral que emplea IA para mejorar la sostenibilidad hídrica, trazabilidad y competitividad internacional del olivar tradicional jiennense.
OLEO (Juan C. García). La optimización de explotaciones oleícolas medianas mediante SaaS, sensores IoT e IA, logrando ahorros hídricos y trazabilidad certificada desde el campo hasta la almazara.
Pyxis Pharmakon (Sara Pérez). Un cofre inteligente para medicación que utiliza seguridad activa y voces de familiares para guiar con afecto a pacientes con deterioro cognitivo o polimedicados.
NIDUM (Francisco Torres). Un sistema de teleasistencia y dispensación segura de fármacos para ancianos en zonas rurales, garantizando el suministro y la seguridad farmacológica mediante hardware inteligente.
La 8ª edición de INSIDE UJA echa el cierre tras movilizar a 485 emprendedores de toda la provincia
Tres han sido las propuestas emprendedoras ganadoras de la 3ª fase del programa INSIDE UJA 2025/2026, reconocidas por el jurado, y tras el panel de expertos, por su planificación estratégica, viabilidad de su ejecución y su proyección en el territorio.