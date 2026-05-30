OPINIÓN | ARQUITECTOS DEL OLVIDO (Juan Parrilla)

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Vivimos en una sociedad que se auto engaña, porque hemos sumergido nuestra humanidad, en una profunda crisis existencial; somos incapaces de mirar al otro, a la otra, a las personas en general. Además de alejarnos de nuestro existir, nuestra indiferencia hacia los demás, ante su sufrimiento, genera nuestra incompetencia. Nuestro“yo” sin mirar ni escuchar a los demás, nos convierte en seres de poca talla moral.

Nos cuesta muchísimo, pedir perdón cuando nos equivocamos, pesando que vamos a hacer el ridículo, ante las personas a las cuales, de palabra u obra, creemos haber molestado, ofendido. Vamos casi siempre con doble máscara por si acaso. No nos sinceramos con la gente, pensando que podremos evitar sus críticas, si vamos a pecho descubierto, porque nos importan demasiado, los juicios de los demás, de los que a veces, nos nutrimos. Mis padres me enseñaron desde pequeño, que para ser seres auténticos, tendríamos que ser sinceros en nuestras opiniones, en nuestros juicios, y antes de emitirlos pensar que vamos a decir y cómo expresarlo. Así continuó mi formación en mi SAFA de Linares. Porque hay juicios de unas personas a otras, que por solo hacerlos, sin tener en cuenta la sensibilidad y realidad de esas personas, pueden llegar a destrozarlas, como si fuese un puñal hendido en el corazón. La historia, no juzga sino que registra.

Dice Aristóteles: “El pensamiento lleva a la acción, ésta, al comportamiento, después a hábitos, los hábitos definen el carácter y éste al destino. La memoria es la facultad de recordar, pero también es o debiera ser o tener un valor, que es el de olvidar. No sé qué cuesta más de estas dos cosas.

Y como el título de este artículo, un arquitecto es quien crea, diseña, un edificio y otros muchísimos inmuebles, hace su seguimiento junto al aparejador, hasta la conclusión de lo proyectado.

Metafóricamente hablando, y llevándolo a otros aspectos de la vida, hay demasiados “arquitectos”, que ya sólo diseñan y construyen tantos “olvidos” como su forma de ejercerlos, que no das crédito a lo que ves. Y lo que es peor, ya se ve tristemente normal y lógico, que en esta sociedad, haya tantísimas personas aparcadas, olvidadas, enterradas en vida, “por tantos arquitectos de ese olvido”.

Sobre el autor

Ingeniero Técnico de Minas. Pintor, profesor de dibujo, del Instituto Huarte de San Juan y profesor de música en la especialidad de guitarra clásica por los Conservatorios de Córdoba y Linares. Escribe artículos de opinión desde 1999. Miembro de la Asociación Provincial de Jaén y de Andalucía de Ayuda al Pueblo Saharaui. De profundas convicciones humanistas, es amante de la poesía mística de San Juan de la Cruz, de la obra de Teresa de Jesús y de los miembros de la Generación del 27 entre otros.

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