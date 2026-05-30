Linares acoge la presentación oficial de la III Marcha Estatal Republicana

La Casa de la Cultura de Linares albergó en la tarde de este viernes 29 de mayo el acto de presentación de la III Marcha Estatal Republicana, una movilización de ámbito nacional que tendrá lugar el próximo 13 de junio en Madrid. El encuentro contó con las intervenciones de Francisco David Anguita y Pedro Antonio Campos, miembros de la directiva de Jaén por la República, quienes se encargaron de desgranar los objetivos principales del colectivo y de realizar un balance detallado de las acciones y protestas promovidas durante el último año en la provincia.
A lo largo de la presentación, los portavoces desglosaron la actividad reciente de la plataforma, significando las iniciativas desarrolladas en el marco del denominado Abril Republicano, la concentración celebrada el pasado 12 de abril de 2026 y la implicación de la entidad en diferentes manifestaciones por la paz y contra el rearme militar organizadas en la capital jiennense. En clave local, los directivos recordaron el Encuentro Antifascista del 18 de julio de 2025 y aprovecharon el acto para anunciar la convocatoria de una nueva concentración en Linares coincidiendo con esa misma fecha emblemática. Asimismo, se puso en valor la mesa informativa del pasado 6 de diciembre, donde se defendió la urgencia de articular una nueva Constitución que blinde de manera efectiva los derechos de la ciudadanía.
Desde la vertiente ideológica y programática de Jaén por la República, se argumentó de forma clara que la instauración de una III República no constituye un debate teórico ni se reduce a la mera elección de la Jefatura del Estado. Para la organización, este proceso representa la implantación de una democracia plenamente participativa unida a un modelo económico y social estructurado en favor de la mayoría trabajadora. En este sentido, los ponentes hicieron especial hincapié en la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda, censurando públicamente episodios como el reciente desalojo ejecutado en la ciudad de Jaén, el cual afectó de forma directa a varias familias con menores de edad.
Por todo ello, la plataforma realizó un llamamiento explícito a la ciudadanía para que se sume de manera activa a la marcha del 13 de junio en Madrid, definiendo la cita como un espacio clave de movilización democrática en defensa de la justicia social, la paz y los servicios públicos. En el tramo final del encuentro, Jaén por la República insistió en su rechazo a las políticas de rearme y a la propaganda belicista de los estamentos institucionales y mediáticos, sosteniendo que los fondos públicos deben priorizar la sanidad, la educación, el empleo digno y la vivienda antes que la escalada armamentística. La entidad concluyó reafirmando su compromiso con las libertades democráticas y la lucha antifascista como pilares para la construcción de un nuevo marco republicano basado en la soberanía popular.