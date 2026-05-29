VÍDEO | Clamor popular en el Paseo de la Ermita: la Virgen de Linarejos congrega a cientos de fieles en las Fiestas del Voto

Un emotivo homenaje musical en el interior del Santuario, protagonizado por la Cuarentuna Politécnica de Linares, sirvió para sellar una de las jornadas más conmovedoras de las Fiestas del Voto. La agrupación rindió honores a la Patrona mediante una ronda que puso el broche de oro a los actos centrales del día, justo después de que la imagen de Nuestra Señora de Linarejos Coronada completara su tradicional recorrido procesional por el Paseo de la Ermita. La cita congregó a una multitud de devotos, vecinos y visitantes, quienes además brindaron una gran acogida a la emblemática tómbola de las muñecas instalada de forma permanente en el atrio del templo.
El desfile de la Patrona estuvo caracterizado por un ambiente de intenso fervor y por una masiva participación popular, ya que la organización mantuvo la costumbre de permitir que todas las personas que lo deseasen portaran las andas de la Virgen a lo largo del itinerario. En el cortejo, la imagen mariana estuvo respaldada por las autoridades civiles, así como por una nutrida representación de las distintas Hermandades y Cofradías de la ciudad de Linares, reflejando el arraigo de esta festividad en el municipio.
Con la vista puesta en las próximas fechas, el calendario litúrgico y de celebraciones continuará activo en la ciudad, habiéndose anunciado ya la próxima celebración del besamanos a la Virgen. Asimismo, los cultos oficiales vivirán un momento culminante el domingo 31 de mayo a las 12:00 horas. Para esa jornada dominical está programada la Sagrada Eucaristía en honor a la festividad de la Santísima Trinidad, un marco solemne en el que también se oficiará la tradicional Misa del Cuerpo de Horquilleros.