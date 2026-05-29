Linares rinde un emotivo homenaje institucional a la Asociación 28 de Febrero por sus 25 años

La Asociación Promoción Social 28 de Febrero ha recibido el reconocimiento institucional del Ayuntamiento de Linares a su labor y trayectoria en la ciudad. Un homenaje llevado a cabo en el marco de la conmemoración del 25º aniversario de la entidad, promovido por la Federación de Asociaciones de Vecinos Himilce, con el que se ha dado cumplimiento al acuerdo plenario unánime aprobado por la Corporación Municipal.
La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha entregado una distinción al presidente de la Asociación, Julio Gallego, en el trascurso de un acto que se ha celebrado esta tarde en el Auditorio de El Pósito. Numerosos socios de ‘28 de Febrero’ y autoridades han asistido a esta cita, en la que se han repasado los principales hitos de este colectivo linarense, el cual está dedicado muy especialmente al voluntariado en la actualidad.
“Desde el Ayuntamiento de Linares quiero trasladaros mi felicitación por estos 25 años de historia y agradeceros todo lo que habéis aportado y seguís aportando cada día. Estoy convencida de que seguiremos caminando juntos, colaborando y trabajando de la mano por el presente y el futuro de Linares, porque ciudades como la nuestra necesitan personas como vosotros, que nunca dejáis de tender la mano a los demás”, ha señalado la alcaldesa.
La gala conmemorativa ha concluido con el espectáculo musical ‘Acento andaluz’, a cargo de José Manuel Cuenca al piano, la cantaora Nazareth Romero y la bailaora Rosa Linarejos González.