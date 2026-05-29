Linares reabre el plazo de inscripción para el regreso de las históricas ’35 Horas de Fútbol Sala’

El concejal-delegado de Deportes, Martín de la Torre, ha destacado la apuesta realizada por el Ayuntamiento de Linares para recuperar y ofrecer a la ciudadanía diferentes competiciones municipales. Una de ellas son las 35 Horas de Fútbol Sala, que este año se disputarán del 26 al 28 de junio y cuyo plazo de inscripción ya está abierto hasta el próximo 9 de junio, en el Centro de Atención al Deportista, de 9:00 a 14:00 horas.
“Una vez finalizado el Trofeo Alcaldesa de Fútbol Sala, los equipos que han quedado entre los primeros clasificados podrán disputar las 35 Horas de Fútbol Sala y los jugadores que participaron podrán competir sin tener que hacer ningún pago adicional. En las 35 Horas habrá una fase previa y una fase final, y las inscripciones ya están a disposición de los equipos nuevos que se quieran apuntar”, ha explicado De la Torre.
Becas y patrocinios
Por otra parte, el edil ha anunciado que el Área de Deportes va a lanzar la convocatoria de patrocinios a clubes deportivos y las becas para deportistas, con una ampliación del plazo de presentación de solicitudes con el fin de facilitar los procesos, de manera que los interesados dispondrán de hasta 15 días para realizar las peticiones.