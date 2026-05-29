La UJA se corona colíder del sistema universitario andaluz en el Ranking CYD 2026

La Universidad de Jaén (UJA) se reafirma como colíder del sistema universitario de Andalucía, según los resultados de la edición 2026 del prestigioso Ranking CYD, lo que refuerza su posición de excelencia dentro del panorama educativo superior.
En la evaluación institucional global, la UJA ha logrado 9 indicadores de mayor rendimiento relativo (alto rendimiento). Esta cifra sitúa a la institución jiennense en la primera posición a nivel autonómico, compartiendo este liderazgo en el logro del mayor número de estos indicadores con las Universidades de Córdoba y Granada y demuestra un sólido perfil de competitividad frente al resto de instituciones nacionales de tamaño similar. En este sentido, a nivel nacional ocupa la posición vigésimo octava dentro del sistema universitario público español.
En concreto, la UJA destaca especialmente en el impacto de sus publicaciones, en el número de publicaciones altamente citadas, en sus postdoctorados, en la consecución de tramos de investigación, en las patentes con empresas, en la creación de spin-offs y en las prácticas de empresa y en movilidad de estudiantes.
El mayor hito de la Universidad de Jaén en esta edición se encuentra en el ámbito de las Ciencias e Ingenierías Ambientales. En esta disciplina, la UJA ha alcanzado un total de 12 indicadores de alto rendimiento, lo que la coloca como líder absoluta en Andalucía y la sitúa dentro del selecto Top 10 a nivel nacional. La UJA destaca especialmente por la cualificación de su profesorado, el impacto de su investigación e internacionalización de estudiantes y doctorados. Este resultado avala, una vez más, el compromiso de la universidad con la sostenibilidad, la investigación medioambiental y la calidad de su docencia en uno de los sectores con mayor proyección de futuro.
Junto al éxito en el área ambiental, la UJA demuestra una gran robustez en el ámbito de Administración y Dirección de Empresas (ADE), donde también ha cosechado 12 indicadores de mayor rendimiento, situándose en el podio andaluz (tercera posición) y manteniendo un perfil medio-alto en el competitivo escenario nacional. Además, el ranking confirma la sólida presencia y el compromiso continuo con la mejora en otras áreas fundamentales del conocimiento, como son Historia (7 indicadores de alto rendimiento), Educación (8 indicadores) y Derecho (6 indicadores), donde la institución mantiene una posición competitiva de perfil medio.
Este ranking no evalúa a todas las áreas anualmente, sino que lo hace de manera cíclica. En la última evaluación realizada (la de 2024) para las áreas de Ciencias de la Computación, Ingeniería y Matemáticas la Universidad de Jaén fue líder en relación a la calidad de las publicaciones y el impacto que generan. En Ciencias de la Computación, la UJA lideraba la clasificación con un 13,69%, seguida de la Universidad de Girona (12,12%) y, en tercera posición, la Universidad de Córdoba (11,80%). Además, la UJA lideraba también el índice de impacto normalizado. En Ingeniería, las tres primeras posiciones eran ocupadas por la UJA, la Universidad de Almería y la Universidad de Córdoba, con porcentajes del 13,45%, 10,17% y 9,27%, respectivamente. En Matemáticas, los tres primeros puestos fueron para la UJA con un 13,64%, la Universidad Politécnica de Cartagena con un 11,11% y la Universidad de Sevilla con un 9,36%. Estos días siguen estando vigente hasta la futura evaluación prevista para 2027.
«Estos resultados reflejan el esfuerzo constante de nuestro personal docente e investigador y la comunidad estudiantil. Nos consolidarnos como líderes en Andalucía y destacamos de manera tan contundente a nivel nacional en Ciencias Ambientales, lo que demuestra que la Universidad de Jaén es un motor de innovación y calidad educativa orientada a los retos del futuro. Además, quiero destacar que repetimos posicionamiento, tanto a nivel autonómico como nacional, con respecto al año 2025, lo que supone un logro importante y sostenido en el tiempo, demostrando que universidades de tamaño medio podemos competir en igualdad de condiciones con las universidades grandes cuando normalizamos los indicadores a nuestros tamaños», afirma el Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital de la UJA, Juan Martínez, que añade que con estos datos, “la Universidad de Jaén reafirma su papel no solo como una institución clave para el desarrollo regional de la provincia y de Andalucía, sino también como un centro de referencia académica y de investigación con clara proyección nacional e internacional”.
Sobre el Ranking CYD
La Fundación CYD ha publicado esta semana una nueva edición del Ranking CYD, el ranking con la información más completa y la participación del mayor número de universidades españolas, disponible en www.rankingcyd.org. A través de esta plataforma online interactiva, los usuarios pueden informarse, conocer y comparar el rendimiento de las universidades en diferentes dimensiones como: Enseñanza y aprendizaje, Investigación, Transferencia de conocimiento, Internacionalización, Contribución al desarrollo regional e Inserción laboral.