El SAS inicia los trámites para un protocolo que dé más peso a las enfermeras en la toma de decisiones

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha iniciado los trámites para firmar con la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria (ASANEC) un protocolo que, como anunció el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, en la inauguración en Jaén del XVII Congreso Internacional de ASANEC, refuerce la participación de las enfermeras en la toma de decisiones sobre todos los procesos en los que intervienen en el sistema público de salud.
Este protocolo formalizará una colaboración que ya venimos realizando y permitirá la revisión, adecuación y actualización de procesos asistenciales integrados que realiza la enfermería familiar y comunitaria. También intervendrán en la planificación de los recursos humanos o participarán en grupos de trabajo que permitan el mejor desarrollo de los profesionales y la evaluación y verificación curricular de sus competencias. El objetivo es mejorar la calidad asistencial y la eficiencia del Sistema Sanitario Público Andaluz.
El Servicio Andaluz de Salud cuenta actualmente en Andalucía con 36.670 enfermeros. 6.970 profesionales de enfermería más que en 2019, un 23,47% más. En concreto, las enfermeras que trabajan en Atención Primaria han aumentado un 35%, pasando de 7.669 a 10.365 efectivos.
Clausura
La delegada del Gobierno andaluz por suplencia, Ana Mata, ha clausurado la décimo séptima edición de este Congreso Internacional de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria poniendo en valor “la capacidad transformadora de la enfermería familiar y comunitaria en el fortalecimiento del sistema sanitario público y en la mejora de la salud de la ciudadanía”.
Durante el acto de clausura y entrega de premios del congreso, Ana Mata ha destacado el compromiso de los profesionales de enfermería con una atención “más cercana, humana y preventiva”, subrayando además el papel esencial que desempeñan en ámbitos como la promoción de la salud, la atención domiciliaria, el envejecimiento activo, la cronicidad o la participación comunitaria.
El Congreso Internacional ASANEC, celebrado desde el 27 de mayo y hasta hoy viernes en Jaén bajo el lema “Innovar desde lo cercano: la fuerza de los cuidados comunitarios”, ha reunido a más de 700 profesionales de diferentes puntos de España y de otros países, consolidándose como uno de los principales encuentros científicos de la enfermería familiar y comunitaria.
Programa
El programa del congreso ha abordado cuestiones clave como la innovación en cuidados, la salud comunitaria, la participación ciudadana, la investigación enfermera y los nuevos modelos de atención sanitaria, combinando ponencias, talleres, mesas redondas y presentación de comunicaciones científicas.
La clausura oficial del congreso y la entrega de premios a las mejores comunicaciones científicas han puesto el broche final a tres jornadas de reflexión y análisis sobre el presente y futuro de los cuidados comunitarios.
El SAS inicia los trámites para un protocolo que dé más peso a las enfermeras en la toma de decisiones
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha iniciado los trámites para firmar con la Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria (ASANEC) un protocolo que, como anunció el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, en la inauguración en Jaén del XVII Congreso Internacional de ASANEC, refuerce la participación de las enfermeras en la toma de decisiones sobre todos los procesos en los que intervienen en el sistema público de salud.