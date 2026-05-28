VÍDEO | La cantera de Linares arropa a su Patrona en la multitudinaria procesión infantil del Voto 2026

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El entorno del Santuario de Nuestra Señora Virgen de Linarejos Coronada vivió ayer miércoles una de las citas más entrañables y concurridas de las Fiestas del Voto 2026 con la celebración de la tradicional procesión infantil. La «imagen pequeña» de la Patrona de Linares recorrió el Paseo de la Ermita, arropada en todo momento por una multitud de escolares procedentes de diferentes colegios de la ciudad. En esta ocasión, fueron los propios niños y niñas de los distintos centros educativos linarenses los encargados de portar a hombros la réplica de la Virgen en un emotivo itinerario por las inmediaciones del templo de devoción.

Este desfile procesional de la cantera local se enmarca dentro de la programación oficial de las fiestas, que a lo largo de toda esta semana está sucediendo toda una serie de actividades de carácter religioso, lúdico y cultural. La variedad de las propuestas lúdicas y la profunda devoción popular están haciendo del espacio que rodea al Santuario de «La Virgen» un punto de encuentro neurálgico para toda la ciudadanía linarense durante estos días de celebración.

La festividad encara su recta principal de cara a esta tarde-noche con la llegada de uno de los platos fuertes y más solemnes de las Fiestas del Voto: la Procesión de Nuestra Señora La Virgen de Linarejos. Está previsto que la imagen oficial de la Patrona parta a las 21:00 horas desde su templo para realizar su recorrido procesional por el Paseo de la Ermita, donde se espera nuevamente un respaldo multitudinario de los vecinos y fieles de la localidad.

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