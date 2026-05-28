VÍDEO | Desay, Santana Factory y EM&E ultiman su implantación en un Parque de Santana que renueva infraestructuras

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por el concejal-delegado de Industria, Empresa y Empleo, Raúl Caro-Accino, y el edil de Función Pública, Enrique Mendoza, ha participado en una visita con medios de comunicación al Parque Científico-Tecnológico del Transporte Santana. Un encuentro destinado a mostrar la transformación que están experimentando dichas instalaciones, que están siendo objeto de diferentes actuaciones de mejora para su adecuación, renovación de imagen y puesta en valor, a fin de ofrecer unas condiciones óptimas al tejido empresarial.
“Queremos que se conozca el cambio que se le está dando al Parque de Santana, y en esta visita se puede comprobar ‘in situ’ todo lo que se está haciendo, tanto a nivel de rehabilitación y construcción de naves nuevas como de infraestructura, puesto que se están asfaltando los viales y se están acometiendo trabajos relacionados con la canalización de agua o la electricidad. Todo ello es muy importante para que este Parque sea el mejor escaparate para las empresas que ya están aquí, para las que se están implantando y para las que se van a implantar”, ha señalado Del Olmo.
Así, la alcaldesa ha afirmado que “es una satisfacción haberle dado un vuelco a ese Linares sin futuro que teníamos desde el año 2011”. “Desde la llegada de este equipo de Gobierno, de la mano de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Juanma Moreno, hemos podido darle ese cambio para que el Parque siga atrayendo empresas que traigan empleo a la ciudad, eso es lo más importante”. “Todo esto estaba abandonado y obsoleto y hemos sido nosotros los que hemos llegado, hace casi ya tres años, para devolverle el futuro a Linares y la confianza a los linarenses”, ha agregado Auxi del Olmo, quien ha destacado “la responsabilidad de este equipo de Gobierno porque lo que decimos, lo cumplimos”.
Durante la visita, el concejal de Industria, Empresa y Empleo, Raúl Caro-Accino, ha puesto de manifiesto la ejecución de la inversión millonaria que el Parque de Santana ha recibido de la Administración autonómica con el propósito de convertir este gran espacio en un recinto que dé cobijo a diferentes empresas del ámbito científico-tecnológico y del transporte. En esa línea, el edil ha recordado que son varias las compañías de diversa envergadura que ejercen su actividad allí, y a ellas se sumarán las que ya están en proceso de implantación, como Desay, Santana Factory o EM&E, junto otros proyectos nuevos que llegarán próximamente.