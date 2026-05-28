Linares premia la responsabilidad al volante: el concurso de educación vial se afianza en las aulas

El Colegio Europa se ha proclamado ganador de la edición 2026 del Concurso «Gana Puntos con la Educación Vial». La gran final de este certamen se ha disputado hoy en las instalaciones del Pabellón Andalucía, registrando una elevada asistencia de escolares que han arropado a los equipos participantes. El palmarés de la convocatoria se ha completado con el CEIP Jaén, que ha obtenido el segundo premio, y el Colegio Andalucía, distinguido con el tercer galardón de la jornada. La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por varios miembros de la Corporación Municipal, ha presidido la ceremonia de entrega de premios, en la que también han participado activamente representantes de la Policía Local, el cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Grupo Facilauto.
Esta iniciativa pedagógica y de concienciación se encuentra técnicamente enmarcada dentro del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Linares. El concurso se consolida año tras año como una cita fundamental en el calendario escolar de la ciudad, garantizando que en cada una de sus ediciones más de 500 estudiantes de 6º curso de Educación Primaria reciban una formación muy necesaria en materia de tráfico, normas de circulación y comportamiento cívico en el entorno urbano.
Como broche de oro a la jornada formativa y competitiva, las entidades e instituciones colaboradoras han desarrollado una exhibición conjunta dirigida a todo el público infantil congregado al término de la final. Los efectivos de la DGT, la Policía Nacional, la Policía Local, Protección Civil, los Bomberos y los servicios de Emergencias han ofrecido a los más pequeños diversas demostraciones prácticas de sus medios materiales, despliegue de vehículos operativos y simulacros de actuaciones directamente relacionadas con la seguridad pública y la educación vial.