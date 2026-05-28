De almacén logístico a planta de producción: el despliegue por fases de FMG en Vadollano

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández Palomino, ha subrayado de forma decidida el empuje y la pujanza de la industria de defensa en la provincia jiennense coincidiendo con el inicio formal de la actividad de la empresa FMG (Fábrica de Municiones de Granada) en la zona de Vadollano. El representante institucional ha puesto en valor el proceso de implantación de esta compañía, cuya hoja de ruta inicial contempla la utilización inmediata de las instalaciones locales como centro de almacenamiento logístico. En una fase posterior, el proyecto prevé la incorporación de una línea completa de fabricación dentro del propio complejo.
Fernández Palomino ha destacado de manera especial la envergadura económica de esta operación, que conlleva una inversión superior a los 10 millones de euros en el territorio. Según ha detallado el subdelegado, este importante montante financiero y el despliegue empresarial asociado se encuentran directamente vinculados a la estrategia que viene desarrollando el Gobierno de España en el marco del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, consolidando la posición estratégica de la provincia en este sector regulado de alta tecnología.