Protagonismo del Campus de Linares en los nuevos grados de la UJA

“En la UJA, tus ideas crecen contigo”. Este es el lema de la campaña de difusión de la oferta de Grados y Dobles Grados de la Universidad de Jaén para el curso 2026-2027, que ha presentado el Rector Nicolás Ruiz este miércoles, en un marco singular como es la Plaza de Santa María de la capital jiennense, “porque somos una universidad abierta que quiere estar cerca de la sociedad jienense”, ha apuntado.
En su intervención, Nicolás Ruiz ha asegurado que la Universidad de Jaén “ofrece algo más que títulos”, afirmando que “enseñamos el camino para alcanzar los puestos de mayor responsabilidad y relevancia en la sociedad actual; apostamos por proyectar el futuro. Queremos que el talento de nuestros jóvenes encuentre aquí, en su tierra, el lugar donde sus ideas no tengan límites”. De ahí el claim escogido para esta campaña, “nuestro lema, pero también nuestra promesa y compromiso”.
Sobre la oferta formativa para el próximo curso 2026-2027, Nicolás Ruiz ha explicado que la UJA ofrece 55 títulos de grado (43 grados y 12 dobles grados) diseñados para dar respuesta no solo a las necesidades actuales de profesionales con alta cualificación del mercado laboral, sino también para anticiparse a los desafíos del mañana. Una oferta “sólida”, que abarca todas las áreas del saber y consolida a la UJA como una universidad de prestigio, moderna e inclusiva. En este sentido, esta propuesta formativa se distribuye en: 12 títulos en Ciencias Sociales y Jurídicas; 6 títulos en Arte y Humanidades; 4 títulos en Ciencias de la Educación, donde se suman esfuerzos con el centro adscrito de la SAFA en Úbeda; 4 títulos en Ciencias de la Salud; 3 títulos en Ciencias Experimentales y un catálogo diferencial en el ámbito de la Ingeniería, con 26 titulaciones repartidas entre Jaén y Linares.
Nuevos títulos
El Rector, que ha estado acompañado en la presentación por la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Mª Teresa Pérez Giménez, y la vicerrectora de Enseñanzas Oficiales, Hikmate Abriouel, se ha referido al prestigio y reputación internacional de la UJA, como así acredita su posicionamiento en los rankings más destacados, que en su opinión se debe en parte a la evolución de la oferta formativa de Grado y Postgrado. Una oferta que de cara al próximo curso incorpora tres nuevos grados “estratégicos”, que en opinión de Nicolás Ruiz, abren de forma sustancial el abanico de posibilidades para el potencial estudiantado. Se trata del Grado en Ingeniería Biomédica, el Grado en Industria Digital y el Grado en Ciencias, Gestión y Políticas en Salud Global.
El Grado en Ingeniería Biomédica es una titulación única en el SUPA y singular, puesto que fusiona la salud y la tecnología e incorpora mención dual. Se ofertarán 60 plazas junto a la Universidad de Granada y responde a una necesidad urgente: preparar profesionales universitarios que dominen la tecnología biomédica del futuro. “Hemos peleado mucho, y ustedes lo saben, para que este grado sea, por fin, una realidad”, ha apuntado Nicolás Ruiz.
El Grado en Industria Digital nace de la sinergia estratégica entre las dos Escuelas Politécnicas Superiores de la UJA. Coordinado por la EPS de Linares, se trata de un título único en Andalucía, muy demandado en toda España y que es la evolución natural del máster en Industria Conectada que oferta la UJA. “Tomamos una fórmula que ya garantizaba la plena inserción laboral y la convertimos en un grado innovador, con mención dual, para que nuestro estudiantado lidere la digitalización de la industria desde el primer día”, ha explicado el Rector.
El Grado en Ciencias, Gestión y Políticas en Salud Global, una titulación con sello internacional, nace al abrigo de la Alianza de Universidades Europeas NEOLAIA. Este título, pendiente del informe de verificación, se impartirá íntegramente en inglés. Comenzará su impartición con 25 estudiantes, con capacidad de proyección internacional, para transformar la salud desde la modernización de la gestión sanitaria, el conocimiento de las políticas públicas y el empleo de la ciencia de datos. “Es nuestra respuesta directa a las lecciones que nos dejó la reciente crisis sanitaria mundial del Covid. Esta formación permitirá a los futuros profesionales abordar los problemas complejos con una visión multidisciplinar e integradora”, ha apuntado Nicolás Ruiz.
En resumen, se trata de programas académicos con una extraordinaria demanda social y fuerte competitividad (las notas de corte estarán por encima de 12 puntos). Además, estos títulos aportan un valor único en Andalucía, asegurando empleo inmediato, gracias a su carácter innovador y diferencial. “Vamos a atraer y retener en Jaén el mejor talento para convertirlo en la punta de lanza del cambio socioeconómico que demanda nuestra tierra. Porque elegir la Universidad de Jaén ofrece oportunidades únicas que no se encuentran en ninguna otra provincia de Andalucía”, ha declarado el máximo responsable de la UJA.
Sobre el resto de la oferta académica de Grado de la UJA, Nicolás Ruiz ha apuntado que “el futuro ya empezó el año pasado” con la implantación del Grado en IA y Ciberseguridad (junto a la Universidad de Almería) que ha tenido un primer año de andadura muy positivo, “lo que demuestra nuestra apuesta firme por la tecnología de vanguardia”. Asimismo, ha indicado que en el mes de septiembre se iniciará el 5º curso del Grado en Medicina, pudiendo contar con el nuevo centro de simulación clínica avanzada. También se ha referido al Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica, un título de referencia exclusivo en la comunidad autónoma, que actúa como llave directa al mercado laboral, tanto en sectores tradicionales como emergentes. Sobre el Grado en Estadística y Empresa ha indicado que marca el paso a nivel nacional, especializando al estudiantado en estrategia empresarial y análisis de datos.
Por otro lado, ha asegurado que “para nuestra universidad, la internacionalización representa una verdadera política de Estado”. En este sentido, la UJA impulsa la competitividad internacional y el bilingüismo a través de 12 dobles grados internacionales. “Esta apuesta permite que el estudiantado de áreas como Ingeniería, Filología o Ciencias Sociales y Jurídicas obtengan titulaciones oficiales que son válidas tanto en España como en Francia, Italia, Alemania, Reino Unido o Argentina. En definitiva, preparamos en Jaén a profesionales capaces de integrarse con éxito en cualquier mercado laboral del mundo”, ha explicado.
Para el próximo curso 2026-2027, la Universidad de Jaén ofrecerá 3.300 plazas de nuevo ingreso (a las que hay que añadir las de los programas de internacionalización). Esta cifra es un 8% superior a la del curso actual (3.054 plazas), incremento derivado de la puesta en marcha de los nuevos grados y de la implementación gradual de grados recientes.
Por último, Nicolás Ruiz ha recordado que la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio y el plazo de la 1ª fase de la preinscripción será del 11 al 22 de junio.
“Los estudiantes son el sentido y la verdadera razón de ser de esta universidad pública. Todo el esfuerzo que hoy presentamos tiene un único destinatario: el joven que siente que tiene algo que aportar al mundo. En la UJA vuestro futuro es nuestro proyecto común”.
Spot promocional
La UJA da un salto “audaz” este año al diseñar un vídeo de campaña íntegramente con IA. “No lo hemos hecho por una simple cuestión estética o tecnológica; hemos elegido la IA, porque queríamos que la tecnología más vanguardista se pusiera al servicio de la emoción, de la imaginación y del alma de nuestra universidad”, ha explicado Nicolás Ruiz. En este relato, que tiene la fuerza visual de un tráiler de ficción, se ve nacer a BIG, un entrañable prototipo robótico creado por estudiantado. Sin embargo, BIG rompe los moldes: no es un frío ser tecnológico; es una criatura con una curiosidad insaciable por el saber en todas sus disciplinas, especialmente por el ámbito humanístico. “Y para nuestra satisfacción, ha encontrado en la UJA un lugar donde se siente verdaderamente cómodo, acogido y libre para aprender. Ver a BIG recorrer nuestros campus de Jaén y Linares es una excelente metáfora de nuestra UJA: un lugar inclusivo y diverso, donde cualquier vocación encuentra su camino y donde las buenas ideas crecen con una fuerza arrolladora”, ha explicado sobre el vídeo promocional el Rector.