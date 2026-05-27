Linares lanza el proyecto ‘Crecer bien’ para blindar el bienestar emocional de niños y adolescentes

El Área de Infancia del Ayuntamiento de Linares ha puesto en marcha la iniciativa ‘Crecer bien’, un proyecto que deriva del trabajo realizado en el marco del Plan Local de Infancia y Adolescencia y cuyo principal objetivo es la mejora del bienestar emocional de los más jóvenes a través de una serie de acciones concretas. La concejal-delegada Rosario Jódar ha señalado que “esta iniciativa no nace de la nada y con ella damos un paso adelante porque la realidad de nuestros menores ha cambiado radicalmente en muy pocos años”.
“Nuestros niños y adolescentes se enfrentan hoy a retos que antes no existían: más ansiedad y presión social, problemas de autoestima a edades tempranas, dificultades para relacionarse en el mundo real y sobreexposición digital y a las redes sociales. Las familias nos piden ayuda; se sienten muchas veces sin herramientas para afrontar esta situación. Y como Administración no podemos limitarnos a actuar cuando el problema ya ha estallado, no podemos llegar tarde, nuestro deber es prevenir, acompañar y proteger”, ha afirmado.
En esa línea, la edil ha apuntado que “queremos que el bienestar emocional deje de ser un tabú y se convierta en una prioridad real de ciudad, y para conseguirlo vamos a implicar a todo Linares: colegios, familias, clubes deportivos y asociaciones de vecinos”. Así, Rosario Jódar ha considerado que ‘Crecer bien’ se materializará en acciones inmediatas y tangibles que la ciudadanía apreciará de forma clara para lograr el apoyo a las familias a través de talleres prácticos y pautas de crianza; creación de entornos seguros a través de campañas específicas sobre bienestar digital y el uso responsable de las pantallas; aulas sin miedo, mediante dinámicas contra el acoso escolar y para mejorar la convivencia; fomentar el ocio saludable con actividades emocionales integradas en las escuelas de verano; y formación experta (preparación para monitores y profesionales que trabajan con menores).
“Queremos que los jóvenes sean los protagonistas, pero no vamos a hablar por ellos, sino que vamos a escucharles a ellos. Este proyecto abre espacios reales de escucha para que los jóvenes propongan sus propias soluciones y nos digan qué necesitan. Invertir hoy en la salud mental de nuestros niños es garantizar una sociedad más sana y fuerte mañana. Queremos construir una ciudad que, además de avanzar, cuide emocionalmente de sus vecinos más jóvenes”, ha explicado Rosario Jódar.
Ejes fundamentales
La iniciativa ‘Crecer bien’ se desarrollará a través de dos ejes fundamentales con diferentes medidas tanto para el ámbito educativo como para las familias. En cuanto a las del ámbito educativo, destacan el Buzón de la Empatía (plataforma online confidencial y accesible desde cualquier móvil para que pedir ayuda o alertar de situaciones de aislamiento sea más rápido, directo y seguro); la Red de Alumnos Mediadores (formación a los propios estudiantes para que sean los primeros en detectar el acoso en sus centros, resolviendo conflictos entre iguales antes de que escalen); Cápsulas de Autonomía Emocional (se ofrecerán a los colegios e institutos talleres puntuales impartidos por profesionales para dotar a los tutores de herramientas prácticas de gestión del estrés para que ellos mismos puedan aplicarlas de forma autónoma en sus aulas cuando lo consideren oportuno).
Por otra parte, entre las medidas para las familias se encuentran la Escuela de Familias Digitales (talleres mensuales prácticos donde expertos enseñarán a configurar controles parentales, poner límites al móvil y detectar señales de adicción); el Kit de Primeros Auxilios Emocionales (edición de una guía urbana y visual, en papel y digital, con pautas directas sobre cómo actuar en casa ante una crisis de ansiedad o de ira); o la Videoteca de Crianza en un Clic (creación de un catálogo de soluciones en formato vídeo corto, y a través de un código QR distribuido en los centros sociales, las familias accederán a respuestas rápidas en vídeo de profesionales locales ante los problemas cotidianos más habituales).