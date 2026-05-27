La Cámara de Comercio de Linares y el Ayuntamiento de Bailén se alían por el futuro profesional joven

El Centro de Empleo y Emprendimiento de Bailén se prepara para albergar, el próximo 29 de mayo, la Feria de Empleo Talento Joven. Esta jornada ha sido diseñada con el objetivo principal de acercar ofertas de trabajo y alternativas de desarrollo profesional a los jóvenes de la comarca que se encuentran en búsqueda activa de empleo o que desean mejorar su proyección laboral de cara al futuro.
La convocatoria cuenta con el respaldo y la participación de más de treinta empresas y entidades de diversos ámbitos económicos, las cuales pondrán sobre la mesa más de cien perfiles profesionales y oportunidades laborales reales. Los asistentes podrán postularse a vacantes adscritas a sectores tan diversos y estratégicos como la industria, la tecnología, la construcción, la formación, los servicios, la logística, la administración y la atención sociosanitaria.
Más allá del contacto directo con el tejido empresarial, el programa de la feria contempla el desarrollo de herramientas prácticas para potenciar la empleabilidad. Los participantes tendrán a su disposición diferentes talleres prácticos, servicios de orientación profesional personalizada, un espacio de asistencia técnica para la obtención del certificado digital gratuito y una ponencia motivacional a cargo del especialista Pepe Cabello. Para facilitar la asistencia de los interesados de municipios cercanos, la organización ha habilitado un servicio de transporte gratuito que requiere reserva previa, junto a la inscripción obligatoria para los talleres, gestiones que se pueden cumplimentar de forma telemática a través del enlace oficial del evento.
La Feria de Empleo Talento Joven está organizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Bailén y la Cámara de Comercio de Linares. La iniciativa se desarrolla bajo el paraguas técnico del Programa Talento Joven y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus. Para obtener información detallada sobre los horarios y las entidades colaboradoras, la organización mantiene operativo el portal web oficial del encuentro (https://www.feriatalentojoven.camaralinares.es/).