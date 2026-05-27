Efecto dominó hacia la gloria: la carambola que podría situar a Linares en todas las ligas nacionales

El Real Club Tenis de Mesa Linares afronta este próximo fin de semana una de las citas más trascendentales de su historia reciente, marcada en rojo con la posibilidad de certificar tres ascensos simultáneos. El epicentro de esta gesta se situará en el pabellón «Huarte» de la ciudad de Linares, escenario que albergará la fase de ascenso a la máxima categoría nacional, donde el primer equipo local persigue el firme objetivo de recuperar la plaza en la élite perdida la pasada temporada. De forma paralela, la entidad desplazará su actividad hasta la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, plaza donde el conjunto de Primera División pugnará por dar el salto a la División de Honor.
La consecución del pleno de ascensos —tres en total— requerirá de una combinación de éxitos en la pista y carambolas reglamentarias debido a la normativa de categorías. Actualmente, el primer equipo milita en División de Honor y busca el acceso directo a la Superdivisión Masculina. Por su parte, el plantel de Primera División debe ganar su promoción en Madrid. Para que este segundo ascenso sea efectivo, es obligatorio que el equipo principal suba primero a la máxima categoría, puesto que el reglamento impide la coexistencia de dos escuadras de un mismo club en División de Honor. Si ambos objetivos se cumplen, el tercer beneficio recaerá de forma automática en el equipo de Segunda División —que ya completó sus deberes en la pista al proclamarse campeón de su grupo—, el cual vería validado su ascenso a Primera al quedar liberada la plaza vacante. De este modo, el Tecnigen Linares contaría la próxima temporada con representación en todas las categorías nacionales de este deporte.
La competición en el Pabellón Huarte reunirá a un total de seis delegaciones de primer nivel: Fuencarral (Madrid), Sant Jordi (Baleares), Oroso (Galicia), Vic (Cataluña) y los vecinos de Alcalá la Real, que se sumarán al conjunto linarense. Cuatro de estos equipos abrirán el torneo el sábado por la mañana disputando una ronda previa, mientras que los otros dos pasarán directamente a semifinales por sorteo tras haber quedado entre los tres primeros de sus respectivos grupos en la fase regular. Las semifinales, valederas por el billete definitivo a la Superdivisión, se jugarán el sábado por la tarde, dejando la final como un trámite anecdótico para la mañana del domingo.
En tierras madrileñas, los chicos de Primera División iniciarán una exigente andadura frente a otros diecisiete rivales para disputarse una de las nueve plazas de ascenso disponibles. El sábado afrontarán una primera eliminatoria clave que, de saldarse con victoria en la segunda ronda, les otorgaría el ascenso directo; en caso de sufrir un resultado adverso, mantendrán una última opción en la repesca programada para el domingo. Para encarar este doble frente, la dirección deportiva ha perfilado dos plantillas de plenas garantías: Israel Rodríguez, Carlos Caballero, Piotr Chodorski, Liu Ziming y Hugo Urquízar integrarán el primer equipo, mientras que Esteban Rodríguez, Ferrán Paredes, Alejandro Molina, Ángel Rodríguez y Wasaphon Yatawanon formarán el segundo bloque. La entidad ha hecho un llamamiento a la afición local para que convierta el Pabellón «Huarte de San Juan» en una auténtica caldera de apoyo institucional y civil ante un fin de semana diseñado para soñar a lo grande.