Linares ruge con fuerza: Más de 250 motocicletas tomarán la provincia en la II Rider Jaén–Linares

La segunda edición de la Rider Jaén–Linares 2026 reunirá este sábado 30 de mayo a más de 250 motocicletas y 350 participantes, consolidándose como el
mayor evento mototurístico de la provincia y un importante motor turístico y económico para Linares
Linares se prepara para vivir este sábado 30 de mayo una de las grandes citas del calendario motociclista y turístico provincial con la celebración de la segunda edición de la Rider Jaén–Linares 2026, un evento que volverá a convertir a la ciudad en punto de encuentro para cientos de aficionados al motociclismo procedentes de distintos puntos de Andalucía y del resto del país.
Con la participación prevista de más de 250 motocicletas y más de 350 personas, la Rider Jaén–Linares se consolida como el mayor evento mototurístico de la provincia de Jaén, una cita que continúa creciendo y que trasciende el ámbito deportivo para convertirse en un auténtico escaparate turístico, social y económico para Linares y para el conjunto del territorio provincial.
La Rider Jaén–Linares es una experiencia motociclista no competitiva que combina la pasión por las dos ruedas con el descubrimiento del patrimonio, los
paisajes y la riqueza cultural y gastronómica de nuestro territorio. El evento consiste en una gran ruta por la provincia de Jaén con un recorrido libre aproximado de 500 kilómetros, en la que los participantes deberán completar un itinerario pasando por seis puntos de sellado distribuidos en seis localidades
de la provincia, convirtiendo cada parada en una oportunidad para conocer municipios, promocionar recursos turísticos y mostrar la diversidad y el enorme
potencial que ofrece Jaén.
Este formato permite a los participantes disfrutar de la experiencia a su propio ritmo, fomentando el turismo de carretera y el descubrimiento del territorio desde una perspectiva diferente, donde el viaje y la experiencia tienen tanto protagonismo como el propio destino.
La celebración de esta segunda edición supone además una importante repercusión económica para Linares. La presencia de participantes y acompañantes generará un impacto directo en sectores estratégicos como la hostelería, la restauración, el comercio local, los establecimientos hoteleros, estaciones de servicio y otros servicios vinculados al turismo y al ocio, dinamizando la actividad económica de la ciudad durante todo el fin de semana y contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial local.
A este impacto económico directo se suma la importante repercusión promocional que tendrá el evento, ya que la Rider proyectará la imagen de Linares
y de toda la provincia a través de redes sociales, medios especializados y la difusión realizada por los propios participantes y visitantes. El alcance de este tipo
de iniciativas convierte a la ciudad en un escaparate abierto al exterior y refuerza su posicionamiento como destino turístico y de eventos.
La organización de esta cita cuenta además con la colaboración del Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares, cuyo apoyo vuelve a poner de manifiesto
la apuesta institucional por aquellas iniciativas capaces de generar actividad económica, atraer visitantes y promocionar el patrimonio, la cultura y la oferta
turística local.
Detrás de esta iniciativa se encuentra el trabajo y la dedicación de Grupo Motero Linares, organizadores del evento y una entidad que este año celebra además su tercer aniversario. Durante estos años, el colectivo ha desarrollado decenas de iniciativas culturales, sociales y solidarias que han tenido una gran acogida entre la ciudadanía.
Entre las actividades impulsadas por Grupo Motero Linares destacan la Papanoelada Solidaria, La Siembra de Libros, desarrollada junto a la Biblioteca
Municipal de Linares para fomentar la lectura y acercar la cultura a la ciudadanía, así como diversas rutas solidarias con recogidas de alimentos y otros enseres destinados posteriormente a entidades y personas que más lo necesitan.
Estas acciones reflejan la filosofía de Grupo Motero Linares y demuestran que su actividad va mucho más allá del motociclismo, convirtiéndose en un colectivo comprometido con los valores de solidaridad, convivencia, participación ciudadana y dinamización social.
La Rider Jaén–Linares 2026 no será únicamente una reunión de amantes de las motocicletas; será también una oportunidad para impulsar el turismo, fortalecer la economía local y mostrar al exterior la mejor imagen de Linares y de toda la provincia de Jaén.