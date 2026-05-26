La Policía Local de Linares refuerza la seguridad ciudadana con un nuevo desfibrilador DESA

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La Policía Local de Linares ha sumado a sus recursos un nuevo desfibrilador semiautomático (DESA) con el objetivo de ofrecer una respuesta inmediata y eficaz ante posibles incidencias cardiovasculares que puedan registrarse tanto en las dependencias policiales como en la vía pública. Esta nueva dotación de equipamiento sanitario se ha materializado de forma directa a través de un convenio de colaboración suscrito con la entidad Caja Rural de Jaén.

Gracias a este acuerdo, la Policía Local podrá portar este tipo de dispositivos de emergencia en el interior de sus vehículos patrulla. Con el propósito de asegurar una correcta utilización del sistema y garantizar la seguridad de las intervenciones, los agentes han recibido una formación especializada coordinada e impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Linares (ESPLI).

Durante las sesiones formativas, los agentes participantes han adquirido habilidades técnicas esenciales relativas a Soporte Vital Básico y reanimación cardiopulmonar (RCP básica). Toda la instrucción impartida en las instalaciones de la escuela local se ha desarrollado siguiendo de forma estricta los criterios y recomendaciones internacionales vigentes en materia de medicina de emergencias.

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