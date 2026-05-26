La Liga Intercentros de Tenis de Mesa clausura su edición más integradora en la sala «Felipe VI»

La sala «Felipe VI» acogió el pasado viernes el acto de clausura de una nueva edición de la Liga Intercentros, una iniciativa promovida por el Real Club Tenis de Mesa Linares a través de su Dirección Deportiva. La actividad, que ha contado con la colaboración directa de la Fundación Caja Rural de Jaén, ha venido desarrollándose a lo largo de los últimos meses con un propósito estrictamente educativo y lúdico: ofrecer a los niños y niñas en edad escolar de la ciudad la oportunidad de disfrutar de esta disciplina deportiva de forma totalmente gratuita y al margen de la presión que conllevan las competiciones oficiales.
Esta entrega de la liga escolar ha destacado por el excelente ambiente de convivencia registrado entre el alumnado de los diferentes centros educativos de Linares que han participado en las jornadas. Las sesiones sociodeportivas contaron, además, con el colorido y la animación aportados por los padres, madres y familiares de los jugadores, quienes arroparon activamente las citas de diversión y aprendizaje. En el plano organizativo, cabe reseñar la implicación de los propios deportistas más jóvenes del club, quienes colaboraron de manera voluntaria para asistir a Almudena Roldán en todas las tareas logísticas necesarias para el correcto desarrollo de los encuentros.
El presidente de la Fundación Caja Rural de Jaén, D. Patricio Lupiáñez, se desplazó hasta las dependencias de la sala «Felipe VI» para presidir la ceremonia oficial de entrega de trofeos a los escolares que consiguieron alzarse con los distintos reconocimientos y galardones de la temporada. Tras el protocolo de premiación, tanto los jóvenes palistas como sus familiares compartieron un aperitivo de convivencia con el que se celebró de manera festiva el cierre definitivo de la Liga Intercentros correspondiente al curso 2025-2026.