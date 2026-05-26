El Plan Infoca inicia la época de peligro alto de incendios con 4.700 efectivos y 43 aeronaves

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén por suplencia, Ana Mata, ha presidido este martes el Comité Asesor Provincial del Plan Infoca, con representación de las administraciones competentes, en el que se han presentado los medios materiales y humanos que integrarán el dispositivo para la época de peligro alto de incendios, que comenzará el próximo 1 de junio y se prolongará hasta el 15 de octubre.
El dispositivo EMA Infoca cuenta con 4.700 profesionales, una flota de vehículos pesados de extinción con 108 autobombas, renovadas en el 84% tras una inversión de 30 millones de euros, y 11 nodrizas, además de 8 nuevas unidades móviles que sustituirán las actuales, tras una inversión de 1,5 millones de euros.
Además, el Plan Infoca estrena la Unidad de Maquinaria Pesada (formada por dos retroexcavadoras, ya operativas, dos góndolas y cabeza tractora, un tractor y todos sus complementos, así como 25 biotrituradoras), que se implantará de forma progresiva esta campaña. También comenzará a operar esta campaña, de forma incipiente, la nueva Unidad de Fuego Técnico.
Los medios aéreos suman 43 aeronaves, tres más que en la campaña pasada con el siguiente desglose: 39 aportadas por la Junta (25 helicópteros de diversas capacidades y 14 aviones), un helicóptero de la empresa pública Enresa (en la base de El Cabril) y tres aeronaves del Estado (dos helicópteros y un avión anfibio pesado) desplegadas en La Almoraima (Cádiz), el aeropuerto de Málaga y Huelma.
Ana Mata ha recordado que, en la provincia de Jaén, el dispositivo EMA Infoca cuenta con el Centro Operativo Provincial y los 4 Centros de Defensa Forestal de Cazorla, Huelma, Navalcaballo y Santa Elena, así como los 3 Subcentros de Defensa Forestal de La Toba, Las Ericas y Caño Quebrado. 1 pista en Beas de Segura y otra en Lugar Nuevo. “Además, el territorio jiennense tiene a su disposición 1.256 puntos de toma de agua, 34 puntos de vigilancia, 17 autobombas y 2 nodrizas, además de 195 vehículos de transporte”, ha detallado.
La delegada del Gobierno por suplencia ha apuntado a la importancia de contar, un año más, “con un dispositivo preparado para ofrecer una pronta y rápida respuesta en caso de incendio en una época de alto riesgo como la que vamos a afrontar”. Un punto en el que ha incidido en la “humedad acumulada en nuestros campos y bosques tras unos meses especialmente húmedos, como enero y febrero, que han provocado la acumulación de una gran carga de combustible que, conforme vaya secándose por las altas temperaturas, dará lugar a pastos que apuntan a una campaña compleja”.
La delegada ha hecho alusión a la “importantísima labor de prevención que se lleva a cabo durante los meses de invierno”, previos al período alto de incendios, al tiempo que ha pedido “la máxima responsabilidad a la ciudadanía a la hora de afrontar estos próximos meses con una actitud responsable, cuidando entre todos del excepcional entorno natural de la provincia de Jaén”.
Datos estadísticos
En esta reunión del Comité Asesor Provincial del Plan Infoca se han abordado los datos estadísticos que arroja la campaña de EMA Infoca 2025: 110 intervenciones en total, de las que 90 fueron conatos (81,82%) y 20 incendios en la provincia jiennense con 217,54 hectáreas afectadas (19,73 de arbolado y 197,81 de matorral).
Paralelamente, los datos estadísticos provisionales arrojan que el dispositivo ha actuado en este 2026 en 12 ocasiones (10 conatos y 2 incendios), con 33,28 hectáreas afectadas (1,4 de arbolado, 1,06 de matorral y 30,82 de pastizal).
En cuanto a las llamadas atendidas por el 112 durante el primer cuatrimestre del año en Andalucía referidas a incendios agrícolas e incendios forestales, han sido 2.486, de las que 59 corresponden a la provincia de Jaén (4,2% del total andaluz).
Sobre las investigaciones de la Unidad Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía, se han levantado 296 actas de denuncias relacionadas con incendios en la provincia jiennense, con 2 detenidos y/o investigados y 2 incendios investigados y esclarecidos. Además, los agentes de la unidad han apoyado las labores de extinción de incendios en 9 ocasiones.
EMA
Ana Mata ha subrayado en esta reunión la Oferta de Empleo Público publicada en el BOJA el pasado mes de abril, que incluye 234 plazas para diversas categorías profesionales. Estas vacantes corresponden ya a puestos fijos, a jornada completa y con actividad durante los 12 meses del año.
También la elaboración del Catálogo de Puestos de Trabajo del personal laboral de la Agencia, una herramienta que permite ordenar a los trabajadores dentro de la Función Pública mediante un registro detallado que define funciones y requisitos, lo que garantiza una mayor seguridad jurídica y profesional para la plantilla.
Esta será la segunda campaña de incendios en la que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) coordine todos los recursos. Con un presupuesto de 271,6 millones de euros y más de 5.000 efectivos, la agencia integra en un sistema de gestión común al 112, Protección Civil, el GREA y el operativo Infoca, consolidándose como la mayor agencia de seguridad de España.
Todo el personal y los vehículos de EMA ya operan con la nueva Red Digital de Emergencias de Andalucía (REJA), que se encuentra plenamente desplegada. Esta red, que también beneficia al resto de servicios de emergencia de la Junta, ha contado con una inversión de 27 millones de euros para blindar un elemento vital: las comunicaciones por radio. La provincia de Jaén cuenta con 254 emisoras y 173 portátiles.
EMA Infoca cuenta también con la plataforma de gestión Fire Response (respuesta al fuego) a la que está conectado todo el personal que opera en los incendios. La plataforma de gestión de la información almacena cartografía, croquis, posicionamiento de los intervinientes, datos actualizados de los incendios, entre otros, lo que posibilita acortar los tiempos de acceso a la información necesaria sobre la emergencia en curso.
Un año más, el plan cuenta con una web que permite seguir en tiempo real la información sobre incendios forestales y consultar el índice de riesgo diario por zonas. Asimismo, dispone del sistema ‘EsAlert’ (o 112 inverso), una herramienta que permite enviar mensajes masivos a los ciudadanos en zonas afectadas para coordinar posibles confinamientos o evacuaciones.
En este Comité Asesor Provincial del Plan Infoca 2026 también ha participado la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo.