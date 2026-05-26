Cáritas recibirá las 31 cajas de alimentos no perecederos donadas por los usuarios de la Feria del Libro

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La concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, ha destacado el éxito que ha vuelto a cosechar, este año, la campaña ‘Hambre de cultura’, desarrollada durante la pasada Feria del Libro. Con esta actividad de intercambio de libros por alimentos no perecederos se ha logrado recoger 31 cajas de comida que irán destinadas a Cáritas.

“Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los lectores, usuarios de la Biblioteca Municipal y vecinos en general que han colaborado con esta iniciativa solidaria, permitiendo elevar este año de forma considerable la cantidad de alimentos que se alcanzó en la edición anterior”, ha señalado Ferrer, quien ha recordado el éxito de las diferentes actividades llevadas a cabo en el marco de la Feria del Libro 2026.

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