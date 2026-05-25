Linares garantiza por ley la gratuidad de la Escuela de Verano Inclusiva para escolares de aulas específicas

El Ayuntamiento de Linares, a través de la Concejalía de Infancia, Familia y Discapacidad, va a ampliar la Escuela de Verano Inclusiva ‘Verano Contigo’, un proyecto que comenzó en 2025 como experiencia piloto y que volverá a impartirse, en esta edición, en el Colegio San Agustín. La concejal Rosario Jódar ha anunciado que “el 100% de los menores escolarizados en aulas específicas de la ciudad tendrán garantizado el acceso a una escuela de verano completamente adaptada a ellos”, de manera que la Administración local “asumirá íntegramente todo el coste del recurso: la matrícula, los monitores especializados, el personal de apoyo y toda la atención individualizada que requieran”.
“Tras la respuesta tan positiva y emocionante de las familias, este año damos un salto cuantitativo y cualitativo muy importante. Para este equipo de Gobierno la inclusión no puede quedarse en buenas palabras o en un eslogan de campaña. La inclusión tiene que traducirse en recursos públicos reales, profesionales cualificados y apoyo directo al bolsillo de las familias. Sabíamos que muchas familias de Linares seguían encontrando enormes dificultades para conciliar y acceder a recursos adaptados durante los meses de julio y agosto. Con esta ampliación, venimos a romper esa barrera. Queremos garantizar que todos los niños y niñas de nuestra ciudad puedan disfrutar de sus vacaciones en igualdad de oportunidades, independientemente de sus necesidades de apoyo”, ha explicado la edil.
Además de esa medida, Rosario Jódar ha anunciado otra novedad importante, como es que, por primera vez, el Ayuntamiento financiará el refuerzo de monitores especializados dentro de tres escuelas de verano de Linares, las cuales se seleccionarán estratégicamente en distintas zonas de la ciudad para garantizar la cobertura de todo el territorio municipal, facilitando así la cercanía y la conciliación en los barrios.
El proceso de solicitud ya se encuentra abierto y las familias podrán realizar el trámite de dos formas: digital, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Linares, dirigido a la Concejalía de Infancia, Familia y Discapacidad, así como de forma presencial en las oficinas de dicha área municipal (Estación de Madrid). En cuanto a la documentación necesaria, para el alumnado de aulas específicas se solicitará el documento de escolarización y la acreditación de la situación de discapacidad; y para los menores que soliciten el apoyo en las otras tres escuelas que se seleccionen se requerirá documento que acredite la necesidad específica de apoyo educativo o acompañamiento especializado.