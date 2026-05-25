El PSOE aprueba la candidatura de Juan Latorre a la Presidencia de la Diputación de Jaén

El Comité Provincial del PSOE de Jaén ha aprobado por aclamación la candidatura de Juan Latorre para la Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén. Su propuesta ha sido validada en el Comité Provincial Extraordinario tras las reuniones celebradas hoy por la Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén y por el Grupo Socialista de la Diputación. La candidatura se elevará ahora a las Comisiones Regional y Federal de Listas del partido. Tras la celebración del pleno ordinario de Diputación del próximo viernes, el actual presidente, Francisco Reyes, presentará su renuncia, mientras que el pleno de la toma de posesión del nuevo presidente se producirá el martes 9 de junio
El secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, indicó que con este relevo “se cierra el proceso de renovación iniciado hace 15 meses con la elección de Juan Latorre como secretario general del PSOE de Jaén”. El objetivo fundamental para el PSOE es dar “un nuevo impulso a la magnífica gestión que se ha venido realizando por parte de Francisco Reyes y los equipos de Gobierno de la Diputación”. “Ahora es necesario subir un nuevo escalón para seguir apoyando y apostando por el municipalismo y los ayuntamientos de la provincia de Jaén”, apuntó.
En este sentido, lamentó que ayuntamientos y entidades locales “están abandonados por el PP, Moreno Bonilla y la Junta”, por lo que “entendemos que hay que reforzar” esta apuesta por el municipalismo. Asimismo, el partido afronta este último año de legislatura “con el objetivo de lograr el mayor número de ayuntamientos posibles en mayo de 2027”.