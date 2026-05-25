Carmen Linares hace historia en Úbeda al recibir la Medalla de Oro en una noche mágica

Todos los elementos se alinearon para dar forma a una noche inolvidable: la monumentalidad de la plaza Vázquez de Molina, la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, la partitura de ‘El amor brujo’, la batuta de Manuel Coves, los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, el baile de Jesús Carmona, la guitarra de Juan Requena, un público dispuesto a dejarse inspirar y, como no, una impresionante Carmen Linares premiada además con la Medalla de Oro del Festival de Úbeda.
La cantaora, referente del flamenco y, más concretamente, del flamenco con voz de mujer, recibió la máxima distinción del Festival Internacional de Música y Danza ‘Ciudad de Úbeda’ que se otorga anualmente a personas, formaciones y entidades por su aportación al mundo de la música, el arte y la cultura. Se la entregó el director del evento, Esteban Ocaña, en presencia de la concejala de Cultura, Elena Rodríguez, y el presidente de la Asociación Amigos de la Música, Antonio Fuentes, ante el resto de artistas que formaron parte del espectáculo y del público que ocupó todas las localidades. Se destacó así su excelencia artística y su brillante trayectoria.
La artista mostró su felicidad con tal distinción y agradeció expresamente que se tenga en cuenta el flamenco en este tipo de festivales centrados en la música clásica, pues aseguró que es una manera de vestir de gala un género tan arraigado y popular, una forma de colocarlo a la altura que merece. Ante tal apreciación, los aplausos resonaron en toda la plaza.
E nombre de Carmen Linares se unió así en la noche del sábado al de otras grandes personalidades y entidades reconocidas en ediciones anteriores como Montserrat Caballé, Victoria de los Ángeles, Josep Carreras, Jehudi Menuhin, Antonio Fernández-Cid, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de RTVE, Alfredo Kraus, Paloma O’Shea, Jordi Savall, Javier Perianes, La Fura dels Baus, la Reina Doña Sofía, Teresa Berganza, Miguel Ángel Gómez-Martínez, Ivo Pogorelich, Manuel Hernández Silva, Silvio Rodríguez, Joaquín Achúcarro, Albert Boadella, Vicente Amigo o Chucho Valdés.
Todo ello ocurrió tras degustarse uno de los platos fuertes de la programación de la trigesimoctava edición del ciclo musical, al configurar distintos artistas de primer nivel con una propuesta muy original que se pensó desde Úbeda. En concreto, Carmen Linares compartió escenario con el bailaor de vanguardia Jesús Carmona, arropados ambos por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia dirigida por Manuel Coves.
El concierto sirvió para conmemorar la efeméride especial que se celebra este año, el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla. Así, el programa estuvo basado en dos de sus grandes obras, ‘El sombrero de tres picos’, que sonó en la primera parte con una aparición de Carmona, y ‘El amor brujo’, que centró la segunda mitad con la intervención de cantaora y bailaor. Además, entre medias, ambos y el guitarrista Juan Requena hicieron un guiño al cante jondo, que es la parte racial donde el compositor gaditano cogió mayor inspiración para afrontar ese lenguaje tan singular que legó.
Emocionó la conjunción entre voz y baile, y la complicidad entre Carmen Linares y Jesús Carmona, una de las grandes figuras del flamenco contemporáneo y uno de los artistas más influyentes surgidos del panorama del flamenco en Barcelona. No en vano, ha aprendido de maestros como Antonio Canales, Eva Yerbabuena, Domingo Ortega, Manuela Carrasco y Ángel Rojas y fue miembro del Ballet Nacional de España, donde ascendió a la categoría de primer bailarín, participando también como artista invitado en años posteriores, antes de iniciar un camino propio creando su compañía, con la que ha estrenado producciones premiadas y aclamadas.
Y todo ello ocurrió ante la batuta del también linarense Manuel Coves, destacado director de orquesta y reconocido internacionalmente por su versatilidad y maestría en producciones de ópera, zarzuela y ballet, lo que le ha llevado a trabajar en los principales teatros de España y del mundo.
Música y Patrimonio
En la segunda semana del Festival de Úbeda comenzó también el exitoso ciclo Música y Patrimonio, una atractiva iniciativa que busca aprovechar espacios emblemáticos de la ciudad Patrimonio de la Humanidad y convertirlos en escenarios de excepción para que la experiencia trascienda lo musical. La propuesta cuenta con el respaldo decidido de la Fundación Caja Rural de Jaén, que ha volcado aquí su habitual patrocinio al evento. Y gracias a ello, tiene además un componente solidario, pues parte de la recaudación de los diez recitales contemplados se destinará a una iniciativa solidaria en la ciudad.
La apertura tuvo lugar el pasado jueves en el Oratorio de San Juan de la Cruz del convento de los padres Carmelitas Descalzos, donde falleció el místico y poeta en 1591. En un espacio tan simbólico se desarrolló el concierto ‘La noche sosegada’, una propuesta que aunó música y palabra en un formato íntimo y evocador, a cargo de María del Mar Poyatos, recitando y al piano.
De esta forma, hizo un recorrido emocional por el mensaje de San Juan de la Cruz, transmitiendo la esperanza, la convicción, el desasosiego, el deseo, la liberación o la dulzura de la poesía sanjuanista, mecido todo ello en la música original de la propia María del Mar Poyatos, Frederic Mompou y Franz Liszt, proponiendo un viaje emocional como guía instintiva para vivir la poesía. Incluyó además una selección de textos de Rabindranath Tagore, Miguel Hernández y ‘El cantar de los cantares’.
El concierto, en el que colaboró la Fundación Legado Miguel Hernández, se incluyó además en la celebración del Año Jubilar de San Juan de la Cruz que conmemora el tercer centenario de su canonización y el primer centenario de su proclamación como Doctor de la Iglesia.
El ciclo Música y Patrimonio continuó el viernes en la iglesia de San Lorenzo, espacio recuperado para la cultura por la Fundación Huerta de San Antonio, que acogió la interpretación de ‘Las variaciones Goldberg’ de Johann Sebastian Bach, una obra emblemática en un entorno de gran valor histórico y acústico. Actuaron Luis Rubén Gallardo, violín, Jesús Ruiz Alex, viola, y Mikhail Milman, violonchelo. Y colaboró el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.
El Festival
El Festival de Úbeda tiene como instituciones rectoras al Ayuntamiento de Úbeda, la Diputación de Jaén y su marca ‘Jaén, paraíso interior’, la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Está organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Música, cuenta con la colaboración de la UNED, Artmusic y la Joaquín Achúcarro Foundation, y recibe el apoyo de una treintena de patrocinadores y colaboradores, a los que hay que añadir otro amplio apartado de Amigos del Festival.