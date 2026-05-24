Éxito digital con raíces linarenses: El blog ‘Pasaporte a La Tierra’ triunfa en el Senado de España

El blog de viajes Pasaporte a La Tierra, creado por la linarense Esther Martínez y el almeriense Iván Montoya, ha sido galardonado en los prestigiados Premios Día de Internet 2026. El reconocimiento a su trayectoria en la creación de contenidos turísticos y la difusión de destinos nacionales e internacionales se materializó en una gala celebrada el pasado 18 de mayo en la sede del Senado de España, en Madrid. La edición de este año del Día Mundial de Internet se articuló bajo el lema de la sostenibilidad en la era digital y la búsqueda de un entorno virtual más humano, inclusivo y responsable.
El proyecto, que tuvo su origen en Granada, se ha consolidado como uno de los espacios de viajes independientes de referencia en el panorama turístico estatal. Detrás de Pasaporte a La Tierra se desarrolla una propuesta muy personal en la que Esther e Iván comparten rutas, consejos y experiencias reales de sus recorridos por carreteras, pueblos y entornos naturales, con una especial atención a las escapadas por España y al turismo pet friendly. En cada una de sus aventuras les acompaña su perro husky Bagán, un lobito al que adoptaron hace año y medio en un refugio granadino.
La distinción fue recogida en persona por Esther Martínez, quien intervino en la Cámara Alta en representación de la plataforma de contenidos. Durante su discurso de aceptación, Martínez tuvo palabras de agradecimiento hacia su compañero Iván —ausente en el acto— y dedicó el premio de forma especial a Bagán, señalando que el galardón supone un gran impulso para continuar mostrando el mundo a su fiel comunidad de seguidores en la página web y las redes sociales. La organización de la gala ha puesto a disposición de los medios de comunicación las fotografías oficiales y el contenido en vídeo del momento de la entrega para la cobertura informativa de la noticia.