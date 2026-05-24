El Área de Linares celebra la graduación de residentes

La Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Norte-Nordeste de Jaén perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha celebrado en el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda, la Jornada de Graduación de la promoción MIR 2022-2026 y EIR 2024-2026. En total, han finalizado su etapa formativa 31 nuevos especialistas sanitarios: 22 de Medicina Familiar y Comunitaria y 9 son especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria.
El acto tuvo sede en el hospital de Santiago de Úbeda para poder acoger una jornada de marcado carácter académico, científico y humano. La inauguración corrió a cargo del Director Gerente del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén, Diego Alcalde Pérez, quien hizo la apertura institucional con unas emotivas palabras a una programación oficial que incluyó la bienvenida e inauguración, la exposición de los Trabajos de Investigación Fin de Residencia, las intervenciones de residentes y tutores, la entrega de diplomas y la clausura oficial. Alcalde subrayó la importancia de “ejercer la docencia con generosidad; enseñar lo que sabéis con humildad; estudiar a diario, continuar con la formación y sobre todo no dejéis nunca de haceros preguntas. La investigación es lo que hace que nuestra ciencia avance”.
Trabajos Fin de Residencia
Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la presentación pública de los Trabajos Fin de Residencia, que reflejaron el alto nivel científico y metodológico alcanzado por los residentes durante su periodo formativo. Estos trabajos fueron presentados mediante proyecciones en el Auditorio del Hospital de Santiago, permitiendo que tutores, residentes, profesionales y familiares conocieran de primera mano los contenidos, resultados preliminares y estado de desarrollo de las distintas líneas de investigación impulsadas desde la Unidad Docente.
La calidad científica de los trabajos presentados volvió a poner de manifiesto la apuesta de la Unidad Docente por una formación especializada basada en la investigación aplicada, la mejora continua y la transferencia del conocimiento a la práctica clínica. Entre los proyectos desarrollados, uno de ellos fue reconocido como mejor Trabajo Final de Residencia de Andalucía 2026 en el Congreso Autonómico de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, lo que supuso un importante reconocimiento externo al trabajo investigador realizado por los residentes y sus tutores.
Durante la jornada se presentaron investigaciones centradas en áreas de gran relevancia para el sistema sanitario público andaluz, como el control anticoagulante con acenocumarol en Atención Primaria (AP); la continuidad longitudinal de la atención enfermera en pacientes crónicos y cuidadores; la calidad de la transferencia asistencial mediante la herramienta ISBAR; la sostenibilidad ambiental en la prescripción de inhaladores; las infecciones de transmisión sexual en el Área Nordeste de Jaén; la soledad no deseada; la salud emocional de residentes; la teleconsulta en AP y la cartografía de activos comunitarios en salud.
En concreto, el programa científico incluyó diez trabajos de investigación: el Estudio ALYUES, sobre evaluación del control anticoagulante con acenocumarol en AP; un trabajo sobre el impacto de la continuidad longitudinal de la atención enfermera en la calidad percibida por pacientes crónicos y la sobrecarga de sus cuidadores; un proyecto sobre la calidad de la transferencia asistencial en AP y dispositivos extrahospitalarios a urgencias hospitalarias mediante la herramienta ISBAR; el proyecto de inhaladores sostenibles en AP; un estudio sobre infecciones de transmisión sexual en el Área Nordeste de Jaén; una intervención enfermera comunitaria breve para la soledad no deseada; un estudio mixto multicéntrico sobre salud emocional y estrategias de afrontamiento en residentes; un análisis multidimensional de la teleconsulta en AP a través de una herramienta validada; una cartografía interactiva de activos en salud en el área de influencia del Centro de Salud San José; y el Estudio LINAMIRES, centrado en una intervención mHealth para afrontar la soledad no deseada en personas mayores no institucionalizadas.
Reconocimiento al esfuerzo y trabajo compartido
La Jornada también constituyó un espacio de reconocimiento al esfuerzo de los residentes y al papel esencial de los tutores y colaboradores docentes, cuya labor resulta clave para garantizar una formación sanitaria especializada de calidad. Las intervenciones de residentes y tutores permitieron compartir experiencias, aprendizajes y reflexiones sobre el proceso formativo, así como poner en valor el acompañamiento docente desarrollado en los centros de salud, dispositivos asistenciales y servicios vinculados a la Unidad Docente.
Con la entrega de diplomas, por la Jefa de Estudios de la UDMAFyC, la doctora Antonina Rodríguez Bayón, la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Norte-Nordeste de Jaén reconoció oficialmente la finalización del periodo de residencia de una promoción especialmente comprometida con la AP, la salud comunitaria, la investigación y la mejora de la calidad asistencial.
La clausura oficial, a cargo del Director Gerente del AGS Norte de Jaén, José Luis García Cano, puso fin a una jornada que simbolizó no solo la culminación de una etapa formativa, sino también la incorporación al sistema sanitario de nuevos especialistas preparados para responder a los retos actuales de la Medicina y la Enfermería Familiar y Comunitaria, con una visión integral, comunitaria, científica y humanista de la atención sanitaria.