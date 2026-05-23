Éxito rotundo en Linares: el II Job Day de Cruz Roja reúne a cerca de 200 demandantes de empleo

La Asamblea Comarcal Norte de Cruz Roja ha celebrado esta mañana en Linares la segunda edición del Job Day Cruz Roja Linares, una iniciativa de selección exprés que se consolida en el municipio con vocación de continuidad para fomentar el acceso al mercado de trabajo. La jornada ha registrado una notable respuesta con cerca de 200 personas inscritas, quienes han tenido la oportunidad de optar de manera directa a un total de 108 ofertas de empleo y 157 vacantes en distintos sectores productivos de la comarca.
A lo largo de la mañana, las dependencias de la institución han albergado dinámicas de entrevistas rápidas entre las personas participantes y los responsables de recursos humanos de las nueve empresas comprometidas con la inclusión laboral en esta edición: Macrosad, Grupo CRIT, MLC, Grupo EULEN, IMAN, Sunergy, Clece, Atende y Cofares. Este formato ha permitido generar un contacto directo y personalizado, agilizando los canales de intermediación y abriendo opciones reales de inserción para perfiles con diversas competencias y capacidades.
La presidenta de la Asamblea Comarcal Norte de Cruz Roja, Josefa Sánchez, ha calificado la jornada como fundamental, subrayando que el evento facilita un encuentro que, en muchas ocasiones, representa el primer paso hacia la estabilidad laboral de los usuarios. Sánchez ha agradecido la implicación de las compañías aliadas y la actitud proactiva de los asistentes, además de ensalzar la labor desempeñada por el cuerpo de voluntariado para el correcto desarrollo de la actividad. El Job Day Cruz Roja Linares se integra técnicamente en la iniciativa “Reto Social Empresarial + PLUS”, una acción cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro del Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, en coordinación con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y que cuenta asimismo con la subvención de la Diputación Provincial de Jaén.