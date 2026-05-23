El Área Sanitaria de Linares inicia los trámites para renovar su certificado en violencia de género

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El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se encuentra actualmente elaborando y presentando la autoevaluación de los estándares establecidos por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), con el objetivo de renovar la acreditación como ‘Centro Comprometido contra la Violencia de Género’. Estas actuaciones previas para la renovación del certificado se realizan través del Equipo Referente de Violencia de Género del Área, adscrito a la Comisión Interdisciplinar de Atención a la Violencia de Género.
Este proceso se comenzó el pasado 20 de abril y culminará el próximo 19 de julio, quedando pendiente de determinar la fecha en la que el equipo evaluador de la ACSA realizará la visita de verificación correspondiente, paso previo a la renovación de la certificación, que supondría su reacreditación.
El Equipo Referente de Violencia de Género está integrado por profesionales pertenecientes a la Comisión Interdisciplinar de Atención a la Violencia de Género del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, así como por distintas unidades transversales, entre ellas Formación y Comunicación. Durante los últimos meses se están desarrollando reuniones de trabajo dirigidas a revisar y actualizar las evidencias de cumplimiento de cada uno de los estándares definidos por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y recogidos en el Manual de Centros Comprometidos contra la Violencia de Género.
La Comisión Interdisciplinar de Atención a la Violencia de Género celebró su última reunión el pasado 7 de abril y tiene prevista una nueva sesión el próximo 5 de junio, dentro del calendario ordinario de seguimiento y coordinación de actuaciones.
Los estándares recogidos en el Manual de Centros Comprometidos contra la Violencia de Género contemplan diferentes aspectos relacionados tanto con la asistencia como con la gestión de los centros sanitarios, incluyendo la formación de los profesionales, los sistemas de detección, intervención y seguimiento de casos, la coordinación con otros recursos y administraciones, así como las actuaciones de sensibilización, prevención y trabajo comunitario.
Tanto el Hospital Universitario San Agustín como los centros de salud y consultorios de los distintos municipios que integran el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén se acreditaron, por primera vez, como centros comprometidos contra la violencia de género el 23 de febrero de 2023, manteniendo posteriormente la certificación en la revisión realizada el 8 de noviembre de 2024.
Entre los distintos criterios evaluados en esta certificación destaca especialmente la consecución de los estándares relacionados con la “Estrategia y proyección en el entorno”, referidos al desarrollo de programas comunitarios para la promoción del buen trato y la prevención de la violencia de género, la identificación de profesionales clave para el trabajo comunitario y en red, así como la difusión permanente de materiales institucionales de sensibilización frente a la violencia de género.
La Comisión Interdisciplinar de Atención a la Violencia de Género del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén está integrada actualmente por 17 profesionales: 4 enfermeras, 3 médicos, 2 trabajadores sociales, 2 fisioterapeutas, 2 profesionales de Atención a la Ciudadanía, 1 pediatra, 1 psicóloga, 1 matrona y 1 celador conductor. Próximamente se incorporará además un facultativo especialista en Ginecología.
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