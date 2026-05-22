SUCESOS | Armas de fuego, básculas y miles de euros: El balance de los registros de la Policía en Linares y Málaga

El Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de Policía Nacional de Linares procedió a la incautación de más de tres kilos de cocaína a un varón colombiano, dentro de la “Operación Raso” a principios de verano del año 2025.
Se inicia entonces la investigación y estudio de los efectos intervenidos tendentes a la localización del verdadero propietario de la sustancia estupefaciente, así como su destinatario final.
Tras diversas gestiones practicadas por el Grupo de Investigación, se consiguen indicios suficientes del destinatario de tal sustancia, así como del propietario y distribuidor, siendo el varón detenido (nacional colombiano), el encargado del transporte.
Identificadas las personas del grupo criminal, se detecta que parte de éste, se encuentran afincados en la Estación de Linares-Baeza y en Málaga, detectando igualmente, la existencia de un punto de venta al menudeo de Cocaína y Hachís en dicha pedanía de Linares.
Tras realizar numerosas indagaciones sobre investigados, se solicita por parte de los investigadores, a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Linares, Plaza número 1, mandamiento de entrada y registro en los domicilios
de los principales investigados, realizándose los mismos, en colaboración con el Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría Provincial de Jaén y miembros de otros grupos de investigación de las Brigadas Locales de la Comisaría de Policía Nacional de Linares, procediéndose a un total de 3 registros con resultado de la detención de 3 personas, responsables del punto de venta de droga, interviniendo 213 gramos de cocaína, 18,97 gramos de hachís, 11.740 euros, 2 armas cortas 9mm preparadas para hacer fuego, 1 arma larga de 12mm, 5 básculas de precesión y útiles para la elaboración de dosis.
Tras su pase a Disposición Judicial, se determinó su ingreso en prisión, continuando la investigación abierta, quedando pendientes más detenciones.