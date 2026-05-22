Luz verde a la reforma de Las Américas: aprobado el plan del PSOE para rehabilitar tres calles

El pleno ordinario celebrado este jueves ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para intervenir de forma integral en el entorno urbano comprendido entre las calles San Salvador, Francisco Baños y Emilio Gijón Crespo. La iniciativa, que fue defendida por el portavoz municipal y secretario general del PSOE de Linares, Javi Perales, está diseñada para solventar las carencias estructurales que arrastra esta zona de la Barriada de Las Américas y avanzar en la dignificación de sus espacios públicos.
La propuesta ratificada por la corporación contempla, como eje principal, la finalización de los trabajos de urbanización que quedaron completamente paralizados en varias calles del sector a consecuencia de la crisis inmobiliaria del periodo 2008-2014. Asimismo, el proyecto incluye la construcción de una pista polideportiva en una parcela de titularidad pública que legalmente está destinada a servicios comunitarios. Con esta infraestructura se pretende dotar a Las Américas de un espacio de ocio y deporte del que históricamente ha carecido, a pesar de concentrar una importante densidad de población y un notable número de familias jóvenes.
Durante su alocución en la sesión plenaria, Perales enfatizó que la moción ha «nacido directamente de las peticiones vecinales» tras mantener diversas reuniones con los residentes. El líder socialista agradeció expresamente la asistencia al pleno de los representantes de la asociación de vecinos y de varios habitantes de la zona afectada, poniendo en valor su compromiso activo con la mejora del barrio. Perales defendió que estas actuaciones enfocadas en la accesibilidad demuestran la utilidad de la política local cuando se centra en resolver problemas cotidianos de la ciudadanía.
En clave de gestión, el portavoz recordó que esta iniciativa da continuidad a la línea de trabajo que los socialistas ya venían desarrollando en la barriada, donde ejecutaron diversas intervenciones dentro del plan de asfaltado local durante sus once meses al frente del gobierno municipal. Tras la aprobación unánime de la medida, desde el PSOE de Linares han calificado el acuerdo como «un paso importante» para la cohesión urbana de la ciudad y han manifestado su confianza en que el actual equipo de gobierno ejecute los compromisos validados en el pleno con la rapidez que demandan los afectados.