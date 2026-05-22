Linares completa la primera gran desinsectación de 2026 tras tratar 2.500 alcantarillas

El Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Linares ha completa la primera campaña municipal de desinsectación de este 2026 tras un mes de trabajos intensivos en toda la ciudad. Esta acción, desarrollada a través de la red municipal de saneamiento, comenzó el pasado 6 de abril con la aplicación de gel insecticida en las más de 2.500 alcantarillas existentes en las calles. Los trabajos se intensificarán hasta el próximo mes de octubre, incluyendo también la aplicación de tratamientos raticidas contra roedores.
“Desde la llegada del actual equipo de Gobierno estos tratamientos llegan a todos los barrios de la ciudad y no de forma puntual, sino con una planificación continuada que contempla al menos tres actuaciones en cada zona”, ha señalado el concejal-delegado de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás. El edil ha recordado que “es normal observar un aumento de cucarachas en la vía pública tras la aplicación de los tratamientos, ya que los insectos salen de la red de alcantarillado al verse afectados por el insecticida”. “Se trata de una situación habitual dentro del proceso de desinsectación y que demuestra la efectividad de las actuaciones realizadas”, ha agregado.
Hervás ha apuntado que esta campaña de desinsectación se desarrolla en coordinación con la empresa Resurja y forma parte de las actuaciones incluidas dentro del Plan Local de Salud, reforzando así el compromiso municipal con la salubridad pública y el mantenimiento de unas adecuadas condiciones higiénico-sanitarias en la ciudad. “Durante el año 2025, el Ayuntamiento de Linares formalizó un contrato mayor para el suministro específico de insecticida destinado al control de cucarachas, garantizando la continuidad de este servicio durante al menos los próximos dos años”, ha indicado Hervás.
Otra de las novedades incorporadas este año es la colocación de nuevas pegatinas identificativas en las alcantarillas tratadas, permitiendo así que los vecinos puedan reconocer fácilmente las zonas en las que se ha actuado. Desde el Área de Salud insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar la eficacia de estas actuaciones, recomendándose realizar tratamientos complementarios en viviendas, comunidades, patios y parcelas privadas para evitar que estos insectos encuentren refugio. Para cualquier incidencia o consulta, la ciudadanía puede contactar con el Área de Salud mediante Instancia General en el Ayuntamiento.