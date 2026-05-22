El Alto de la Pandera corona el regreso de La Vuelta a España a la provincia de Jaén en 2026

La Vuelta a España 2026 volverá a tener acento jiennense. Será el sábado, 5 de septiembre, cuando la carrera llegue a la provincia de Jaén con una etapa de montaña que saldrá desde la ciudad de Jaén y finalizará en el Alto de la Pandera. El presidente de la Diputación Provincial, Paco Reyes, ha presentado junto al director general de La Vuelta, Javier Guillén, la decimocuarta etapa de la 81ª edición de una ronda ciclista española que ha calificado como “uno de los mejores escaparates para la promoción de un territorio como el nuestro. Se trata de uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en nuestro país, que se emite en 190 países y que en la pasada edición sumó 16 millones de espectadores solo en televisión”, ha señalado Reyes.
En este acto, al que han asistido alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de los municipios jiennenses por los que discurrirá esta etapa, el presidente de la Diputación ha valorado “el retorno económico directo, mediante el alojamiento y consumo de las 3.000 personas que conforman la caravana de La Vuelta, y la promoción turística excepcional que garantiza esta competición al mostrar al mundo la riqueza paisajística, patrimonial y natural de nuestro Paraíso Interior”. Por estos motivos, Reyes ha justificado la colaboración de la Diputación con Unipublic para que La Vuelta tenga a Jaén en su recorrido y ha recordado que, en las últimas 20 ediciones, la provincia ha formado parte del libro de ruta en 14 ocasiones.
Respecto a la 14ª etapa de La Vuelta 2026, el presidente de la Administración provincial ha puesto de manifiesto que al tratarse de un sábado, “permitirá la presencia de más público en las carreteras y más espectadores frente al televisor para disfrutar de una etapa de continuas subidas y bajadas, con dos puertos de segunda categoría, el de Los Villares y el de Locubín, antes del ascenso final al Alto de la Pandera, de primera categoría, que será final de etapa por séptima vez en la historia de La Vuelta”, ha puntualizado Reyes, que ha manifestado que a lo largo de los 152 kilómetros de la carrera “podremos mostrar al mundo la inmensidad y autenticidad de nuestro paisaje del olivar con casi 70 millones de olivos, así como la riqueza natural de nuestras sierras, y el patrimonio monumental de nuestros pueblos y ciudades”.
Por último, el presidente de la Diputación ha puesto el acento en el binomio que han conformado la provincia de Jaén y el ciclismo. “Jaén es un auténtico paraíso de la bicicleta. Y no lo digo yo, sino que lo afirman quienes más saben de este deporte: profesionales y organizadores de las principales carreras ciclistas, tanto en carretera como de montaña. La Vuelta junto a otras pruebas ciclistas como la Ruta del Sol-Vuelta a Andalucía, la Andalucía Bike Race, o la Clásica Jaén Paraíso Interior, certifican que hay pocas provincias en nuestro país con nuestro potencial para diseñar pruebas espectaculares para los corredores y para los aficionados”.
Por su parte, el director general de La Vuelta, Javier Guillén, ha apuntado que esta edición “es muy especial porque termina en Andalucía y la mitad de sus etapas discurrirán por esta región. Las ocho provincias andaluzas van a formar parte del recorrido, pero también es verdad una cosa, viniendo la Vuelta a Andalucía iba a estar en Jaén, sí o sí. Eso lo tengo clarísimo, porque el compromiso que adquirió la carrera es que cada vez que viniera a Andalucía siempre llamaría a la puerta de la Diputación de Jaén. Y esa puerta, tengo que decir, que siempre ha estado abierta”.
Sobre la etapa jiennense de La Vuelta 2026, el máximo responsable de la carrera ha comentado que se trata de “una etapa muy completa, en la que salimos de la capital y recorremos un montón de pueblos. Pero, además, ofrecemos una etapa de montaña, que son las etapas que más le gustan a la gente, y lo hacemos con un final en un alto que ya es marca de La Vuelta, el Alto de la Pandera. Una subida dura y espectacular”, ha augurado.
La Diputación Provincial vuelve a colaborar este año con Unipublic, la empresa organizadora de la Vuelta a España, para que la ronda ciclista regrese al territorio jiennense. La Vuelta a España 2026 se desarrollará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre, saldrá de Mónaco y tras 21 etapas finalizará en Granada. Será en la recta final de la carrera cuando llegue a la provincia jiennense. Con salida desde la ciudad de Jaén, el pelotón afrontará una jornada de montaña que finalizará en el Alto de la Pandera. Antes, la carrera discurrirá por Mancha Real, Torres, La Guardia de Jaén, Los Villares, Fuensanta de Martos, Castillo de Locubín y Valdepeñas de Jaén, con dos puertos previos al ascenso a la Sierra de la Pandera, el de Los Villares y el de Locubín, ambos de segunda categoría.