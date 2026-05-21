Linares celebra la pluralidad con el encuentro de convivencia ‘Diferentes raíces, mismo futuro’

La Casa de la Juventud ha acogido hoy la celebración del encuentro de convivencia ‘Diferentes raíces, mismo futuro’, una actividad promovida por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares y ERACIS+ para conmemorar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Representantes de diferentes entidades, como Escuela de Economía Social, Solidari@s Sport, Mundo Acoge, Cruz Roja, Secretariado Gitano y Fundación Don Bosco, han participado en esta cita en la que se han llevado a cabo diferentes actividades para poner en valor la riqueza que reside en la pluralidad de culturas que coexisten en la ciudad.
“Con la celebración de este día queremos promover el entendimiento, el respeto y la interacción entre personas de diferentes orígenes culturales, superando así prejuicios y estereotipos. La presencia de distintas culturas en nuestra ciudad se manifiesta en la gastronomía, música, festividades, arte y costumbres, por lo que queremos enriquecer la vida cotidiana de los ciudadanos con un evento cultural para disfrutar gracias a la mezcla de tradiciones”, ha señalado la concejala-delegada de Bienestar Social, Mamen Muñoz.
La edil, que ha visitado esta jornada, ha destacado que “las actividades propuestas buscan visibilizar el legado cultural y fomentar el entendimiento mutuo”. “Celebramos el aporte de las diferentes culturas a nuestra identidad, a la vez que se sensibiliza y se reivindica una sociedad más justa para todos”, ha agregado. Así, el encuentro ‘Diferentes raíces, mismo futuro’ ha ofrecido un espacio de narrativa en el que diferentes participantes han compartido sus respectivas trayectorias, vivencias y experiencias personales; también una ponencia sobre el origen del traje de flamenca, un recital de poesía en torno a la cultura del pueblo gitano y una actuación musical para amenizar el acto.