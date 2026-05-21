El PSOE convoca un Comité Extraordinario para elegir al sustituto de Francisco Reyes al frente de la Diputación

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén ha convocado la celebración de un Comité Provincial Extraordinario el próximo lunes 25 de mayo para elegir al nuevo candidato a la Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén. El secretario de Organización, Víctor Torres, explicó que en la reunión de la Ejecutiva se iba a abordar “el relevo” en la Diputación Provincial “una vez que el actual presidente, Francisco Reyes, ha obtenido el acta de parlamentario andaluz”. “El lunes se convocarán los órganos necesarios hasta que, en última instancia, el Comité Provincial designe al nuevo candidato a la Presidencia de la Diputación, todo ello con el objetivo de formalizar este relevo en el menor tiempo posible”, apuntó.
No ha sido el único asunto tratado en la Ejecutiva Provincial de hoy, en la que también se han analizado los resultados de las elecciones andaluzas. Torres subrayó que “no son unos resultados satisfactorios para el PSOE”, si bien recordó que se ha logrado un aumento de la participación que ha permitido a Jaén ser una de las dos provincias andaluzas con mayor participación, “con un crecimiento superior a los 6 puntos” respecto a 2022. Además, Jaén ha sido “la provincia andaluza con mayor índice de apoyo al PSOE, superior al 27%, 4 puntos por encima de la media regional”. “Esto nos permitió sortear las encuestas que nos daban 3 parlamentarios y nos permitió mantener el cuarto”, añadió.
El responsable socialista avanzó que el PSOE va a convocar el resto de órganos provinciales para seguir analizando de manera más exhaustiva estos resultados, municipio a municipio. Además, se hace “con el objetivo fundamental que es poner la mirada en las elecciones municipales de mayo de 2027”, cita para la que “nos vamos a emplear a fondo”.