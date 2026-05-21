Cruz Roja Linares relanza su Job Day: vía directa al empleo tras el éxito de su debut

Linares se consolida como un escenario activo para la inserción laboral con la llegada de la segunda edición del Job Day, una iniciativa promovida por la Asamblea Local de Cruz Roja Española. Tras el notable éxito cosechado en su convocatoria de debut, que logró reunir a cerca de 150 participantes, el evento regresa reforzado con el firme propósito de actuar como un puente directo entre el talento local en situación de desempleo y el tejido empresarial de la comarca que se encuentra en fase de contratación. La cita tendrá lugar este viernes, 22 de mayo, en horario de 10:00 a 13:00 horas, en las dependencias de la sede institucional de la entidad, ubicada en la Prolongación de la Calle Guillén (Bloque 2, bajo).
La jornada se ha estructurado para maximizar el tiempo y la efectividad de las interacciones mediante el formato de entrevistas exprés. Esta dinámica cara a cara permitirá a las personas en búsqueda activa de empleo presentar sus perfiles curriculares de manera directa y personalizada a los departamentos de recursos humanos de las diferentes empresas participantes, agilizando notablemente los procesos de selección tradicionales. Asimismo, los asistentes tendrán acceso prioritario a una bolsa de ofertas laborales reales y vigentes en el territorio de la provincia de Jaén.
Además de las mesas de contratación corporativa, el Job Day servirá de escaparate para dar a conocer en profundidad las líneas de actuación del Plan de Empleo de Cruz Roja. A través de este recurso, técnicos de la organización ofrecerán asesoramiento especializado, orientación laboral y pautas de formación destinadas a mejorar la empleabilidad a largo plazo de los usuarios. Con esta propuesta de dinamización del mercado de trabajo, la institución reafirma su compromiso social en Linares, propiciando un entorno idóneo para generar nuevas alianzas socioeconómicas y dar una respuesta ágil a las demandas del aparato productivo local.