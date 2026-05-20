La Policía Local de Linares estrena tecnología para vigilar la velocidad de los patinetes eléctricos

El Ayuntamiento entregará este próximo sábado, 23 de mayo, en el Teatro Cervantes, los XXI Premios del Deporte ‘Ciudad de Linares’. Unos galardones con los que se reconocerá el esfuerzo, la constancia y el talento de diferentes personas y entidades que contribuyen a engrandecer, día a día, el ámbito deportivo local desde sus respectivas disciplinas. La Gala del Deporte, retomada este año, comenzará a las siete de la tarde, y el acceso a la misma será con invitación.
Así, entre los premiados se encuentran el atleta Francisco Ruiz (mejor deportista veterano), el futbolista Pepe Sánchez (mejor deportista masculino), la kenpoísta Ángela Polaina (mejor deportista femenina), el jugador de baloncesto José Carlos Fernández (mejor deportista con discapacidad), el atleta Ismael Ruiz (mejor deportista joven masculino), la boxeadora Naiara Barbero (mejor deportista joven femenina) y la futbolista Lucía Moya (mejor deportista joven con discapacidad).
A ellos se sumarán los Premios ‘Toda una vida’, que reconocen historias de esfuerzo, sacrificio, pasión y amor incondicional por Linares y el deporte (Vicente Crespo Espinosa, Manuel Cruz, Francisco García Navajas, Miguel Casado, Antonio Ruiz Lozano ‘Topa’ y Antonio García Navajas), así como el Premio a los Valores del Deporte para el atleta paralímpico internacional José Antonio González Beltrán ‘Aouita’.
Durante la XXI Gala del Deporte también se concederán varios reconocimientos a clubes muy comprometidos con el deporte linarense, como el Club Deportivo Disminusport, el Linares Deportivo Inclusivo, el Club Femenino Fútbol Sala 2011, el Club de Fútbol Ciudad de Linares y el Real Club Tenis de Mesa Tecnigen Linares; al árbitro José Luis Munuera Montero; a los más de 40 jóvenes deportistas becados por el Servicio Municipal de Deportes, así como a diferentes trabajadores municipales.
“Para el Área de Deportes y este equipo de Gobierno es una gran satisfacción recuperar esta Gala del Deporte de Linares con la que reconocemos y rendimos homenaje a deportistas locales que son ejemplo de superación, de disciplina y compromiso, que representan valores que inspiran a toda una generación de jóvenes linarenses y que llevan el nombre de nuestra ciudad con orgullo por todo el mundo. También reconocemos a algunos de los clubes más destacados de la temporada por sus logros deportivos y labor diaria, y por supuesto homenajeamos a una serie de personas que representan toda una vida dedicada al deporte”, ha señalado el concejal-delegado de Deportes, Martín de la Torre.