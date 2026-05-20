La Diputación reconoce con los I Premios Contigo la labor de los profesionales de los servicios sociales comunitarios

La Diputación Provincial de Jaén ha hecho entrega de los I Premios Contigo, unos galardones dirigidos a reconocer y visibilizar la labor de los y las profesionales de la red de 14 Centros de Servicios Sociales Comunitarios a través de la que la Administración provincial presta atención social en los 91 municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes.
El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado por la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha participado en la entrega de estos premios que cuentan con el patrocinio de la Fundación Unicaja, un acto en el que también ha estado presente la presidenta de Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín.
En su intervención, Latorre ha puesto de relieve importante trabajo que se desarrolla desde los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la Administración provincial, por parte cerca de 230 profesionales –entre empleados de los servicios centrales, personal directivo, trabajadores, educados sociales, psicólogos, administrativos, pedagogos o técnicos de orientación laboral–. “Conformáis la puerta de valoración y de entrada a un amplio sistema de servicios sociales a través del que la Diputación da cobertura a una población de cerca de 340.000 jiennenses” por lo que “el servicio que se presta es absolutamente imprescindible y sus profesionales sois el primer y principal apoyo de muchas personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad”, ha señalado el vicepresidente primero.
Para todas ellas, “los profesionales y las profesionales de los centros de servicios sociales comunitarios representáis la esperanza, el primer pilar en el que se apoyan y sois quienes podéis proporcionarles una ayuda primordial para poder hacer frente a situaciones muy complejas”, ha remarcado Latorre.
También este acto, ha intervenido la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, quien ha destacado que los Premios Contigo buscan reconocer el trabajo desarrollado desde los centros de servicios sociales comunitarios “no sólo entre los propios profesionales, sino también de cara al resto de la sociedad, con el objetivo de visibilizar todas esas actividades que llevan poniendo en marcha durante muchísimo tiempo y que tienen una repercusión directa en los vecinos y vecinas de esta provincia”.
Por su parte, la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, ha puesto de relieve la cooperación de esta entidad en estos premios impulsados por la Diputación Provincial. Para esta fundación “es un privilegio poder estar haciendo hoy un reconocimiento a la labor de todos estos profesionales”, una labor “silenciosa, de mucha escucha, de mucho apoyo, de mucha comprensión y de mucha empatía” que en muchas ocasiones “no es reconocida por la sociedad en general”, ha apuntado. A través de estos galardones, “la Fundación Unicaja quiere estar con ellos, aplaudiendo su labor y reconociéndoles ese trabajo tan importante que vienen desarrollando y que queremos que sea visible para la población en general”, ha remarcado Carmen Espín.
A estos I Premios Contigo han concurrido un total de 17 proyectos, de los que se ha hecho entrega de un diploma de reconocimiento a una docena de ellos, mientras que los cinco restantes han sido los galardonados en esta edición. Las temáticas de estos cinco proyectos abarcan desde la migración, hasta la intervención social interdisciplinar, el fomento de redes vecinales o la intervención familiar.
En concreto, una de las iniciativas galardonadas ha sido la titulada “Crearte comunitario: tejiendo redes vecinales a través del arte colaborativo”, presentada por Patricia Galiano con la participación del equipo del programa ERACIS+ de Villanueva del Arzobispo – Ana María García, Isabel Mª López y Sonia Marín–. Otra se denomina “Programa preventivo comunitario: Creciendo en Familia”, de Antonio Marín y el equipo de Intervención Familiar de Peal de Becerro; mientras que el tercer proyecto que ha ganado uno de los Premios Contigo se titula “Reglamento del Consejo Local de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villacarrillo” y ha sido presentado por María Teresa Vega, con la participación de Elisa Pulido y María del Rosario Peralta.
El cuarto proyecto galardonado en esta edición se titula “Innovación digital e intervención social Interdisciplinar” y ha sido elaborado por Mª Soledad Marín, Julia Estepa, Maria Pérez, Isabel García, Encarnación López, Mª Isabel Rodríguez, Filomena García y Francisca Rodríguez, con la participación de Mª Carmen Díaz, Jose Luis Jiménez, Sebastiana García, Enrique Garrido, Antonia López, Manel Javier Martínez, Julia Palomo y Manuela Cárdenas. Por último, el quinto proyecto premiado ha sido “El Duelo Migratorio”, presentado por María del Carmen Caballero Fuentes y Agustín Sánchez.