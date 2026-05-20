El Área Sanitaria de Linares hace triplete en los Premios #AndalucíaSeVacuna 2026

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha sido distinguida con tres reconocimientos en los Premios #AndalucíaSeVacuna 2026, galardones impulsados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía para reconocer la excelencia de los equipos sanitarios en materia de prevención y salud pública.
Estos premios ponen en valor el esfuerzo de los profesionales sanitarios en la mejora de las coberturas vacunales y en la implantación de estrategias eficaces para proteger a la población frente a enfermedades prevenibles mediante inmunización. La entrega de reconocimientos se ha realizado en el marco del V Congreso de Vacunación en Andalucía (#VCongresoAndavac), celebrado en la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada.
Entre los reconocimientos obtenidos, el Área Sanitaria Norte de Jaén ha sido premiada como el distrito de Andalucía con mayor cobertura de vacunación con triple vírica con pauta completa —dos dosis— en la cohorte de nacidos en 2021 durante el año 2025. Este indicador resulta clave para la prevención de enfermedades como el sarampión, la rubéola y la parotiditis.
Asimismo, también ha logrado el premio como distrito andaluz con mayor cobertura de vacunación antigripal en población infantil de 3 y 4 años dentro de la campaña escolar 2025-2026, consolidando el trabajo desarrollado desde Atención Primaria para fomentar la prevención desde edades tempranas.
El tercer reconocimiento distingue al Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén como el distrito de la provincia de Jaén con mayor cobertura de inmunización con nirsevimab en lactantes del grupo 1A —nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025—, una estrategia fundamental para prevenir complicaciones graves asociadas al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en bebés.
Estos galardones reflejan la implicación de los profesionales sanitarios del área en el desarrollo de campañas de vacunación eficaces, cercanas y adaptadas a las necesidades de la población. La coordinación entre pediatras, enfermeras referentes, equipos de Atención Primaria y servicios hospitalarios ha sido clave para alcanzar estos resultados.
Desde el Área Sanitaria Norte de Jaén se ha destacado que estos reconocimientos “ponen en valor el compromiso diario de los profesionales con la salud pública y la prevención, especialmente en colectivos vulnerables como la infancia y los lactantes”.
Asimismo, se ha subrayado la importancia de la confianza de las familias en los programas de vacunación, así como el papel de la educación sanitaria y la accesibilidad de los servicios para mejorar las coberturas y proteger a la población frente a enfermedades inmunoprevenibles.
Los Premios #AndalucíaSeVacuna reconocen anualmente los mejores resultados en inmunización y las buenas prácticas desarrolladas en los distintos distritos y áreas sanitarias andaluzas, con el objetivo de fomentar estrategias innovadoras y reforzar la cultura de la prevención en toda la comunidad autónoma.
Con estos tres reconocimientos, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén consolida su papel como referente en vacunación y prevención, reafirmando su compromiso con una atención sanitaria de calidad basada en la promoción de la salud y la protección de la ciudadanía.