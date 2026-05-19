Justicia para Las Américas: El PSOE exige acabar las calles abandonadas desde la crisis de 2008

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Linares defenderá en el próximo pleno ordinario del mes de mayo dos nuevas mociones centradas en la mejora de barrios y en el impulso de medidas de apoyo a las familias y al consumo energético sostenible.
Las propuestas abordarán, por un lado, actuaciones pendientes en la Barriada de Las Américas y, por otro, una bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para quienes instalen placas solares en viviendas y comercios.
La primera de las iniciativas presentadas por el PSOE pone el foco en la situación de distintas calles de la Barriada de Las Américas que continúan sin finalizar desde la crisis inmobiliaria de 2008-2014. En concreto, la moción solicita la finalización de la urbanización de las calles San Salvador, Francisco Baños y Emilio Gijón Crespo, unas actuaciones que quedaron pendientes tras la paralización de promociones urbanísticas y que, años después, siguen afectando a la imagen y funcionalidad de la zona.
Además, la propuesta socialista incluye la construcción de una pista polideportiva en una parcela destinada a equipamientos comunitarios, atendiendo así una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas de esta barriada, que carece de un espacio adecuado para la práctica deportiva y la convivencia.
El secretario general del PSOE de Linares, Javi Perales, señala que se trata de una moción “centrada en resolver problemas reales y actuales de los vecinos”, insistiendo en que los barrios necesitan inversiones y actuaciones concretas que mejoren la calidad de vida y permitan avanzar en igualdad respecto a otras zonas de la ciudad.
La segunda moción que defenderá el Grupo Municipal Socialista plantea la modificación de la ordenanza reguladora del IBI para introducir una bonificación destinada a viviendas y edificios que instalen sistemas de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica.
Los socialistas consideran que las administraciones deben implicarse activamente en facilitar la transición energética y ayudar a las familias a afrontar el coste de este tipo de instalaciones. Por ello, proponen una bonificación de hasta el 50% del IBI durante cinco años para aquellas viviendas y edificios de uso residencial o no residencial que cuenten con placas solares y cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
El PSOE recuerda que esta medida ya se aplica en otros municipios de la provincia, como Jaén y Andújar, y defiende que Linares no puede quedarse atrás en políticas de sostenibilidad y ahorro energético.
Asimismo, destacan que esta iniciativa no solo supone un incentivo medioambiental, sino también una ayuda económica directa para muchas familias y pequeños negocios que buscan reducir el coste de la factura eléctrica y apostar por un modelo energético más eficiente y sostenible.
Desde el Grupo Municipal Socialista subrayan que ambas mociones responden a demandas vecinales y a medidas útiles para la ciudadanía, reafirmando su compromiso con una política “centrada en solucionar problemas, mejorar los barrios y ayudar a las familias de Linares”.